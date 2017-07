Bébé en tournée

La vie de chanteuse d’Ingrid Saint-Pierre a bien changé, depuis qu’elle est maman de Polo, son fils qui aura deux ans en septembre.

« C’est intense et différent. On est en tournée et on revient de la ville de Matane, jusqu’à Montréal, pour encore repartir. On amène le petit partout. Mon chum et moi sommes sur la scène, pendant que ma mère s’occupe de Polo. C’est toute une gymnastique ! Disons, que c’est différent des tournées que je faisais seule à me soucier uniquement de mes vêtements que j’allais porter sur scène », dévoile avec un rire l’artiste de 32 ans, rencontrée à la Maison Symphonique, à la visite de presse du Show du 35e : L’OSM et les grandes chansons comiques, mardi dernier.