Challenger de Gatineau: Shapovalov goûte à la popularité au Québec

GATINEAU | La popularité grandissante de Denis Shapovalov sur la planète tennis ne s’exprime pas de la même façon partout. Tête d’affiche et favori de la foule au Challenger de Gatineau, le jeune Torontois assure ne pas avoir la même notoriété chez lui, en Ontario.

L’athlète de 18 ans a remporté son match de quarts de finale, vendredi, face à la deuxième tête de série, l’Italien Thomas Fabbiano, en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-3, devant une foule fort partisane.

Il avoue même être davantage reconnu au Québec qu’en Ontario.

« Toronto, c’est encore l’affaire de Milos Raonic et Auston Matthews ! J’ai du travail à faire pour les rattraper », a-t-il lancé, en riant.

S’il reconnaît pouvoir continuer à aller au cinéma ou à fréquenter les centres d’achats avec ses amis en toute quiétude, c’est une autre chose quand il est au Québec, surtout quand il est avec son grand ami Félix Auger-Aliassime.

« Je pense que le Québec est plus une province de tennis. Félix se fait beaucoup reconnaître ici. Ça fait partie de la vie qu’on a choisie et on doit vivre avec ça. Je me souviens, quand j’étais jeune, je voulais rencontrer les joueurs professionnels. Les rôles sont inversés aujourd’hui. »

LA VICTOIRE EN TÊTE

Pour l’instant, toutefois, le jeune premier a un match important à disputer samedi face à l’Américain Alexander Sarkissian. Un match qui devrait débuter vers 13 h 30.

« Je veux gagner. Je joue du bon tennis. Mon service était meilleur que lors des deux derniers matchs. Je peux encore m’améliorer, mais quand je joue bien je fais beaucoup de bonnes choses. J’ai bien géré les conditions ici, jusqu’à présent. »

Shapovalov ne sera pas le seul homme canadien en demi-finale samedi puisque Peter Polansky a également remporté son duel face à Marcos Giron en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-3. « Il frappait bien en début de match et nous avons échangé de gros points, a mentionné le champion en titre après sa victoire. En bout de ligne, je pense que c’est celui qui a trouvé le plus sa zone qui l’a emporté. Au deuxième set, il y a eu quelques gros points et, au troisième, je pouvais voir que ses jambes devenaient plus lourdes car on avait eu beaucoup de longs échanges. C’était du tennis de haute qualité. »

Il se mesurera, quant à lui, à la première tête de série, le Tunisien Malek Jaziri, dans un match qui devrait débuter aux alentours de 17 h 30 s’il n’y a pas de retard.