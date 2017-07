Daniel Lovitz est un vrai guerrier

Quand on voit Daniel Lovitz sur le terrain, on sait tout de suite que c’est un guerrier et c’est avec cette mentalité qu’il accueille l’arrivée d’un autre défenseur latéral gauche.

« Je savais que ça s’en venait, ce n’était pas un secret qu’on avait besoin de renfort et de profondeur à cette position », a-t-il mentionné, en commentant l’acquisition de Shaun Francis des Earthquakes de San Jose.

Il assure préférer se préoccuper de ce qu’il peut contrôler.

« Je me concentre sur moi-même, je ne pense pas avoir amorcé trois matchs dans ma carrière avant cette saison et c’était le cas avant ma petite blessure au genou. »

Compétition

En bon combattant, il ne lèvera pas le nez sur un peu de compétition à l’interne.

« La compétition est positive et c’est un joueur d’expérience. En rivalisant pour un poste, on se pousse vers le haut et c’est le genre de situation que j’aime. »

Même s’il dit ne pas très bien connaître Francis, il sait quand même à quoi s’attendre.

« C’est un joueur de qualité qui va nous apporter quelque chose. J’ai vu son but contre le Canada [à la Gold Cup jeudi] et il était magnifique. »

Une chance

N’empêche qu’on sent que le poste de latéral gauche lui appartient depuis la blessure qui a mis un terme à la saison d’Ambroise Oyongo.

« Quand je suis venu ici, je me disais qu’il y aurait du temps à gagner et qu’il y aurait une ouverture.

« Malheureusement ou heureusement, selon le point d’où on regarde la situation, les choses se sont ouvertes pour moi. »

Lovitz n’a donc pas l’intention de lever le pied. « Je voulais aider l’équipe à gagner et je suis fier de l’avoir fait. Je pense que tout le monde sait que je vais me défoncer sur le terrain. »