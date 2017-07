Edwin Encarnacion s'amuse face aux Blue Jays

Encarnacion a placé la balle en lieu sûr à trois occasions, dont une fois de l’autre côté de la clôture, en plus de produire quatre points.

Le Dominicain a également soutiré un but sur balles.

Abraham Almonte a obtenu son troisième coup de circuit de la saison en septième manche, alors que Jose Ramirez et Carlos Santana se trouvaient déjà sur les sentiers.

Ramirez a également bien fait en amassant deux coups sûrs en plus de produire un point.

Marco Estrada (4-7) a entamé la rencontre sur la butte pour les Blue Jays. Il a accordé six coups sûrs et cinq points en quatre manches et deux tiers.