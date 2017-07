Faites la vague sur le Mont-Royal avec Nicolas Ellis

Allez, retenez bien le nom de ce jeune chef de 25 ans. Comme James Bond ou Gabriel-Nadeau Dubois selon notre confrère du Devoir Christophe Huss, Nicolas Ellis a du punch, du panache et de l’humour. Hier soir, sur le Mont-Royal, par une température divine, l’Orchestre Métropolitain conviait les mélomanes à leur concert annuel, et ce, gratuitement. À peine arrivé, le site était déjà saturé pour cette grande fête qui accueillait beaucoup de jeunes et de nombreuses familles. Comme quoi, il est faux de prétendre que la musique classique, est consacrée à une élite.



Dans ce programme où se côtoyaient des extraits d’œuvres de Mendelssohn, Tchaïkovski et Wagner avec Yannick Nézet-Séguin comme invité surprise, le pari fut réussi. Comme un « vieux pro », Nicolas Ellis a joué la carte de la tendresse, faisant ressortir les changements de climats, l’expressivité des lignes mélodiques , et plus encore, soutirant à l’Orchestre Métropolitain, tout ce qui fait son élégance. Avec beaucoup d’humour et un brin de naïveté, il a convié le public à faire la vague. Une première à ma connaissance !