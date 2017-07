Histoires à raconter

Pas de flafla, pas d’artifices. Que des histoires. Philippe Laprise et ses invités convient les festivaliers au gala Juste Raconteurs de Juste pour rire, ce samedi soir.

À quoi peut-on s’attendre du gala Juste Raconteur ?

«Je me suis entouré de gens que je connais bien, des gens avec qui c’est facile de s’amuser. Ça crée une ambiance vraiment tripante. On passe la journée ensemble à déconner, à dire des niaiseries, et le soir on se laisse aller sur scène. On ne sauve pas de vie ce soir (samedi). Il faut le prendre comme étant un métier qui fait du bien aux gens. C’est fou, notre métier est comme un antidépresseur, une pilule de bonheur qui permet aux gens de s’amuser ­pendant une soirée.»

Tu as animé ton premier gala Juste pour rire l’année dernière. Est-ce que celui de cette année sera très différent ?

«Juste pour rire nous a donné plus de liberté en nous accordant plus de temps. D’habitude, pour un gala, on doit s’en tenir à un numéro de six minutes. Mais si tu as Jean-Marc ­Parent sur ton show, tu ne lui donnes pas juste cinq minutes. Tu lui dis “Vas-y, amuse-toi et on se ­revoit dans une demi-heure.” On veut qu’il se laisse aller, qu’il s’amuse sur la scène.»

Quels humoristes «raconteurs» t’ont le plus marqué ?

«Jean-Marc Parent a influencé toute ma carrière. Plus jeune, je suivais aussi des gens comme Michel ­Barrette et Mario Jean, des gens qui viennent du même coin que moi. Quand j’étais au Saguenay, il y a 20 ans, Montréal était quasiment comme New York pour moi. C’était la capitale de l’humour et je me disais que, si je voulais en faire une carrière, c’est là que je devais aller. Et c’était encourageant de voir que ces gars-là avaient réussi.»

Le gala Juste Raconteurs animé par Philippe Laprise sera présenté ce samedi soir, à 18 h 30 et 21 h 30, à la Salle Wilfrid-Pelletier.