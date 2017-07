Impact: de l'incertitude dans l'air

L’Impact de Montréal affrontera le FC Dallas samedi au Stade Saputo et il est difficile de prédire la composition exacte de son onze partant.

En plus d’Ignacio Piatti, qui représente toujours un cas incertain, l’entraîneur-chef Mauro Biello pourrait être privé des services de Marco Donadel et d’Anthony Jackson-Hamel. Le capitaine Patrice Bernier devrait être disponible en milieu de terrain, et ce, en dépit de son retour tardif de la Gold Cup, vendredi soir.

En fait, la suspension de l’Argentin Hernan Bernardello ne laisse que très peu d’options à Biello en milieu de terrain, d'où la présence possible de Bernier dans la formation.

Une défensive revampée

L’arrivée des nouveaux défenseurs Shaun Francis et Deian Boldor chamboulera la hiérarchie des arrières. Avec Boldor dans l’axe central, les défenseurs Victor Cabrera et Kyle Fisher devront élever leur jeu d’un cran s’ils souhaitent conserver les minutes acquises dans la première moitié de saison.

C’est une situation similaire sur les côtés, où Daniel Lovitz remplace Ambroise Oyongo dont la saison est terminée. L’arrivée de Francis pourrait modifier son utilisation.

«Ce sont des choses qui arrivent. Quand je suis débarqué avec l’équipe, je savais qu’il y aurait des matchs où je jouerais et d’autres non. J’ai eu la chance de profiter d’une récente ouverture, donc je ne peux pas m’apitoyer sur mon sort», a déclaré Lovitz lors de l’entraînement de vendredi.

Peu importe qui sera sur la pelouse, l’Impact devra afficher beaucoup de cohésion, samedi, puisque le FC Dallas représente une puissance de la Major League Soccer depuis trois saisons.