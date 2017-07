«J’ai été très choyé par la vie et je le suis encore»

Claude Raymond n’arrive pas à croire qu’il a déjà 80 ans. Mais il fait beaucoup plus jeune. Il se sent comme à 40 ans, l’âge où la vraie vie commence. Sa carrière sportive a marqué l’imaginaire des gens qui l’ont vu lancer durant ses 12 années dans le baseball majeur, un sommet pour un joueur québécois, égalé par Russell Martin cette année.

Une rencontre avec lui n’est pas banale. On pourrait l’écouter pendant des heures. Il étudie d’ailleurs un projet de livre qu’un auteur lui a soumis.

« J’ai été très choyé par la vie, dit-il humblement, et je le suis encore. »

Lorsqu’il a commencé à jouer au baseball dans sa ville natale de Saint-Jean-sur-Richelieu, il n’avait aucune idée qu’il évoluerait un jour dans les grandes ligues.

L’idée, c’était de s’amuser.

« Jouer dans les majeures, ça se pouvait pas que ça arrive à un petit gars du boulevard Gouin vivant à Saint-Jean », se disait-il à l’époque.

Et pourtant...

30 000 $ avec les Expos

Ce n’est pas qu’il a fait une fortune.

Oh que non !

À ses premières années, il touchait le salaire minimum qui s’élevait à

7000 $. À sa dernière saison en 1971, il a gagné 30 000 $ avec les Expos.

L’hiver, il lui fallait bosser. Il a travaillé pour une entreprise de distribution d’huile à chauffage, comme vendeur dans une mercerie pour hommes, comme vendeur d’assurances.

Sa richesse, c’est ce qu’il a vécu. Les expériences de vie, les grands joueurs qu’il a côtoyés et affrontés, le match des étoiles de 1966 à Saint Louis où il faisait partie de la formation de la Ligue nationale avec les Willie Mays, Hank Aaron, Roberto Clemente, Willie Stargell, Willie McCovey, Sandy Koufax, Don Drysdale et Juan Marichal.

Il a joué avec le grand Hank Aaron durant six saisons avec les Braves de Milwaukee, puis d’Atlanta. Il a appris de Warren Spahn, qui détient le record de victoires pour un lanceur gaucher avec 363 gains, et de Lew Burdette, qui a battu les puissants Yankees de New York trois fois lorsque les Braves ont remporté la Série mondiale en 1957.

Eddie Mathews, un autre joueur étoile des Braves qui a frappé 512 circuits au cours de sa carrière, l’a pris sous son aile.

« Frenchy, lui a-t-il dit un jour, ne te gêne pas pour lancer à l’intérieur. Personne ne va te toucher, sinon je vais m’en occuper. »

Et Eddie ne badinait pas. Raymond l’a vu coucher Frank Robinson et se battre avec Don Drysdale, qui faisait six pieds cinq pouces et qui faisait lui-même la barbe aux frappeurs.

À Houston, il a eu la chance d’avoir comme coéquipier Robin Roberts, son idole de jeunesse.

Aaron ostracisé comme l’était Jackie

Raymond a été témoin aussi du racisme qui persistait envers les Noirs, longtemps après que Jackie Robinson eut brisé la barrière raciale dans les ligues majeures avec les Dodgers de Brooklyn, en 1947.

« Dans certaines villes du Sud, Hank Aaron ne pouvait loger au même hôtel que nous, se rappelle-t-il.

« Il descendait de l’autobus dans des quartiers noirs. Spahn, Burdette et Mathews tempêtaient contre cette injustice, mais on n’y pouvait rien. C’était la loi dans le Sud. Les Noirs étaient confinés dans des sections et à des toilettes pour eux dans les stades.

« Quand j’ai joué avec les Crackers d’Atlanta (niveau AA en 1959), une ville où la population est à forte densité noire, il n’y avait aucun joueur noir dans l’équipe. »

Le meilleur conseil de son père

C’est là en Géorgie, précisément à Waycross, que tout a commencé pour lui. En 1955, alors qu’il n’avait que 17 ans, Raymond a eu à choisir entre deux offres. Une des Pirates de Saint-Jean de la Ligue provinciale, avec qui il se voyait toute sa carrière, qui consistait en une prime d’engagement de 250 $ et un salaire mensuel de 165 $. Les Braves de Milwaukee de la grosse Ligue nationale, par l’entremise de leur recruteur québécois Roland Gladu qui a évolué comme voltigeur dans les rangs professionnels, lui offraient la même chose, mais avec un boni additionnel de 250 $ s’il était encore avec leur club-école de classe D en juillet et un deuxième de 500 $ au mois d’août.

À Saint-Jean, Raymond aurait joué avec son ami Ti-Nomme Brault, le héros local. Les Braves représentaient l’inconnu. C’était une toute petite porte d’entrée qui pouvait mener au baseball majeur.

C’est là que le père de Raymond a mis son grain de sel.

« Il m’a demandé : “Veux-tu jouer pour Saint-Jean ou veux-tu jouer au baseball ?” Je lui ai répondu que c’est le baseball qui m’intéressait. Il m’a conseillé d’accepter l’offre des Braves. C’est peut-être le meilleur conseil que j’ai reçu de ma vie. »

Une fois à Waycross, Raymond et ses copains consultaient tous les jours les listes des joueurs affichés sur un tableau. L’important était de ne pas voir son nom sur la liste grise, car ça voulait dire un retour par autobus Greyhound à la maison.

Raymond et Yvan Dubois se sont retrouvés à West Palm Beach avec une équipe de catégorie A. Il y avait aussi André Pratte, Claude Saint-Vincent et Paul Lajoie, un Franco-Ontarien d’Ottawa.

Le bonheur à 155 $ par mois

Les gars n’avaient pas beaucoup d’argent dans les poches. Ils recevaient une allocation de 50 cents par jour, qui couvrait le petit déjeuner, et payaient un loyer hebdomadaire de 10 $ pour une chambre dans un manoir où tous les joueurs de l’équipe habitaient.

Personne ne se plaignait.

« À cet âge-là, la vie est belle, reprend Raymond.

« Tu joues au baseball, tu vis dans le Sud, tu vois ton nom dans le journal. Je me suis acheté un dictionnaire pour apprendre une dizaine de mots d’anglais chaque jour. J’allais au cinéma et je lisais les journaux pour m’améliorer. »

En 1956, à Evansville, son gérant Bob Coleman en a fait un des premiers artilleurs formés pour lancer en relève.

Le petit gars du boulevard Gouin à Saint-Jean est devenu Frenchy et un lanceur des ligues majeures.

Fier de sa fondation

Les circonstances de la vie ont fait que Claude Raymond est résident de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis toujours. Il y revenait l’hiver et il prenait la peine de préciser aux gens qu’il rencontrait, aux États-Unis, qu’il venait de Saint-Jean, une ville située pas très loin de Montréal.

C’est là que lui et sa femme Rita Duval, qu’il a épousée le 1er février 1969, ont élevé leurs enfants, Claude-Marc, qui travaille à Hockey Québec, et Natalie, professeure d’anglais au Collège Jean de la Mennais, à La Prairie.

La ville de Saint-Jean lui est reconnaissante. Le bâtiment abritant la piscine du complexe sportif municipal porte son nom.

Fonds créé en 1971

À sa dernière année avec les Expos, en 1971, André Dion, qui était journaliste à l’hebdomadaire Le Canada Français, Louis McNulty, un enseignant qui a arbitré dans la LHJMQ et qui a accompli beaucoup de choses pour le sport amateur, et Jacques Trahan lui ont proposé la création d’un fonds portant son nom.

Le but était de bâtir un nouveau stade de baseball à Saint-Jean. Mais devant les coûts croissants du projet, la fondation a commencé en 1981 à distribuer de l’argent à des organisations sportives pour l’achat d’équipements et autres articles nécessaires à la pratique de différents sports.

En 1989, la Ville de Saint-Jean a remis les profits de 50 000 $ qui provenaient de la présentation de la 25e finale des Jeux d’été du Québec au Fonds Claude Raymond, avec la condition que la fondation élargisse ses horizons au niveau des arts, de la culture, de l’éducation et des sciences.

1,6 million $ en bourses

Depuis 1992, le Fonds remet des bourses d’études à des athlètes et à des étudiants de la région de Saint-Jean et rend hommage annuellement à un jeune homme et à une jeune fille qui se distinguent dans leur champ d’activité respectif.

Le Fonds a distribué une somme de 1,6 million $ en bourses jusqu’à maintenant.

« C’est une chose dont je suis très fier, dit Raymond.

« C’est plaisant de voir ces jeunes se présenter au podium les yeux brillants pour cueillir leur prix. Je veux que le Fonds me survive. Mon fils Claude-Marc est déjà impliqué. Ça va lui revenir ou ça pourrait être aussi ma fille Natalie. »