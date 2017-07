José Bautista génère de l'intérêt

José Bautista générerait de l’intérêt sur le marché des transactions du baseball majeur, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN vendredi.

Le cogneur en difficulté des Blue Jays de Toronto ne frappe que pour ,197 depuis le début du mois de juin et est en voie de connaître une de ses saisons les moins productives des années 2010.

Joueur autonome sans compensation à l’été, Bautista, 36 ans, a choisi de demeurer avec les Jays. L’entente du voltigeur dominicain comprend des options contractuelles pour les saisons 2018 et 2019.

Six fois invité au match des étoiles, Bautista a frappé 79 coups sûrs, dont 16 circuits, et produit 43 points en 95 matchs depuis le début de la saison. Sa moyenne au bâton a baissé sous les ,250 ces deux dernières années. L’ancien des Pirates de Pittsburgh a éclos en 2010, quand il avait cogné 54 circuits – la première de ses quatre saisons de 35 longues balles et plus.