Voici l'ultime recette de sangria dont vous aurez besoin cet été

C’est parfois compliqué de trouver le cocktail idéal qui plaira à tous lorsque vous recevez de la visite.

On tombe souvent dans les classiques et pourtant, les possibilités sont infinies. Il y a moyen d’être plus original que vous pensez!

Cette recette de sangria saura certainement plaire à tous, en plus de vous rafraîchir lorsque vous prendrez un bain de soleil sur votre balcon.

Eh oui, c’est aussi simple que ça en a l’air!

Ingrédients :

- 1 bouteille de rosé (750 ml) de votre choix

- 1 tasse de vodka aromatisée à la framboise

- 2 tasses et demie de 7Up

- ¼ de tasse de sucre (optionnel)

- Une dizaine de fraises du Québec

- Quelques feuilles de basilic

Photo Pinterest

Préparation :

- Dans un grand pichet, mélanger le vin, la vodka et la moitié des fraises. Goûter pour voir si c’est assez sucré. Ajouter du sucre si nécessaire.

- Réfrigérer entre 2 à 6 heures.

- Avant de servir, ajouter le 7Up et l’autre moitié des fraises, puis mélanger.

- Ajouter une feuille de basilic en décoration.

- Servir sur glace.

Santé!