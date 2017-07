Première partie avec papa

Il y a trois mois, l’humoriste Réal Béland a fait une proposition à sa fille aînée, Charlotte, 22 ans, qu’elle ne pouvait refuser.

«Elle a débuté sa carrière de chanteuse sérieusement et je lui ai demandé d’assurer les premières parties de mes spectacles. Je lui ai dit que c’est l’occasion de prendre de l’expérience sur scène et de performer devant des grosses salles. Elle a accepté et elle est toute seule avec sa guitare à chanter devant les gens. Je n’aurais jamais pensé faire de tournée avec ma plus grande. J’adore vraiment ça», dit le comique, croisé à la Maison Symphonique, à la visite de presse du Show du 35e : L’OSM et les grandes chansons comiques, mardi dernier.