Raines reconnaissant envers Dawson

Tim Raines pourra apercevoir un bon nombre de casquettes aux couleurs des Expos dans l’assistance le dimanche 30 juillet lorsqu’il sera intronisé au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown.

Quatre autobus ont été nolisés par les gens de «ExposNation Nos Amours» pour transporter les amateurs du Québec jusqu’au village de l’État de New York. La cérémonie d’intronisation aura lieu à compter de 13h30 au Clark Sports Center.

On sait que Raines portera la casquette des Expos sur la plaque commémorative au Temple de la renommée, lui qui a disputé 13 de ses 23 saisons à Montréal.

Une grande signification

«De savoir qu’autant de partisans des Expos se déplaceront jusqu’à Cooperstown a une grande signification pour moi», a raconté Raines au cours d’une téléconférence organisée vendredi par le personnel du Temple de la renommée du baseball.

«J’ai passé la majeure partie de ma carrière à Montréal et j’ai hâte de rencontrer les partisans», a ajouté l’ancien voltigeur étoile, qui n’est pas vraiment surpris de l’attention que suscite son intronisation à Montréal.

«J’ai eu l’occasion d’assister aux rencontres impliquant les Blue Jays ces quatre dernières années au Stade olympique (il agit comme instructeur au sein de l’organisation torontoise) et j’ai pu constater que les gens se souviennent de moi.

«C’est d’ailleurs à Montréal où j’ai reçu la plus longue ovation de ma carrière, soit à mon retour avec l’équipe en avril 2001. Les gens ne m’avaient pas oublié, même si j’avais quitté l’équipe à la fin de la saison 1990.»

Montréal occupera toujours une place spéciale dans son cœur.

«J’ai connu mes meilleures saisons avec les Expos, a-t-il raconté. L’appui des partisans de l’équipe à mon endroit était extraordinaire. Il n’y avait pas de meilleure foule que celle du Stade olympique. Le soutien des amateurs à Montréal m’a aidé à connaître autant de succès. J’étais très déçu et triste lorsque Montréal a perdu son équipe en 2004. J’espère bien assister un jour au retour des Expos.»

Andre Dawson, le grand frère

Dawson sera l’un des membres du Temple de la renommée à assister à l’intronisation de Raines.

«Je ne crois pas que j’aurais été admis au Temple de la renommée sans son appui, a reconnu Raines. Andre a eu un impact majeur sur ma carrière et je lui dois beaucoup. Il a exercé une énorme influence sur moi à mes premières années avec les Expos, en me servant de modèle. Il était comme un grand frère et même un père pour moi.

«C’était un meneur silencieux, qui a connu toute une carrière malgré des genoux fort amochés. Il avait de la misère à se rendre au stade tellement ses genoux le faisaient souffrir. C’était toute une inspiration pour le jeune homme que j’étais.»

Raines se souvient encore très bien du sentiment qui l’habitait lorsqu’il a joint la formation des Expos en septembre 1979.

«Je n’avais que 19 ans au moment de mon rappel par les Expos et j’avais pris l’avion avec l’équipe en direction de Chicago, a-t-il relaté. J’étais nerveux durant un exercice au bâton au Wrigley Field. Je n’en revenais pas de me retrouver au champ extérieur pour capter les balles frappées par des joueurs des ligues majeures.»

Le dernier à porter la casquette des Expos?

Raines sera possiblement le dernier joueur à porter la casquette des Expos au Temple de la renommée. Les autres sont Gary Carter et Andre Dawson. Pedro Martinez porte la casquette des Red Sox.

Tout indique que Vladimir Guerrero sera élu l’an prochain mais il ne semble pas avoir décidé, pour le moment, s’il portera la casquette des Angels ou celle des Expos. Il avait demandé au public de se prononcer à ce sujet en 2016.

«Je ne suis pas certain de ce que Vladimir décidera de faire», a simplement commenté Raines sur le sujet.

55 immortels sur place

Tim Raines reverra plusieurs visages connus à Cooperstown puisque 55 membres du Temple de la renommée seront présents afin d’assister à son intronisation, de même qu’à celles de Jeff Bagwell, d’Ivan Rodriguez, de John Schuerholz et de Bud Selig.

En plus d’Andre Dawson, il y aura Tony Perez, qui a joué pour les Expos durant trois saisons, soit en 1977, 1978 et 1979 (Raines a fait ses débuts dans les majeures en septembre 1979), et Randy Johnson, qui a porté brièvement les couleurs de la formation montréalaise en 1989.

Parmi les immortels qui se déplaceront à Cooperstown pour ce weekend de festivités, on peut nommer les Hank Aaron, Johnny Bench, George Brett, Rickey Henderson, Rod Carew, Sandy Koufax, Bob Gibson, Ferguson Jenkins, Frank Robinson (il a dirigé les Expos de 2002 à 2004), Ozzie Smith, Joe Morgan (l’idole de Raines) et Phil Niekro.

Les comparaisons avec Henderson

Henderson détient le record de buts volés avec un total de 1406, comparativement à 808 pour Raines.

Raines ne s’est jamais plaint au sujet des comparaisons qui étaient inévitables entre Henderson et lui, étant donné qu’ils ont joué à la même époque.

«Au contraire, a précisé Raines. J’appréciais ces comparaisons car Henderson a été le meilleur premier frappeur de tous les temps. Il évoluait cependant dans la Ligue américaine, où davantage de points étaient marqués en raison de la présence du frappeur de choix. J’ai toujours été un fan de Rickey Henderson. J’aimais le voir jouer.»

Rachel Robinson honorée

Ce sera un weekend d’activités à Cooperstown et au cours de la journée de samedi, Rachel Robinson, la veuve de Jackie, se verra remettre le trophée Buck O’Neil soulignant son apport pour le baseball ainsi que dans la société.

Madame Robinson est âgée de 95 ans. Ce trophée a été créé en 2008 pour rendre hommage à O’Neil et Rachel Robinson en sera la troisième récipiendaire après Roland Hémond en 2011 et Joe Garagiola en 2014.

Elle a créé la Fondation Jackie Robinson après le décès de son mari en 1972 pour venir en aide aux étudiants défavorisés.