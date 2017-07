Sauriez-vous les reconnaître?

Nous apprenions dernièrement avec tristesse que les damnées carpes asiatiques sont désormais présentes dans nos eaux. Plus d’une centaine d’espèces cohabitent dans nos lacs et rivières. Dans certains cas, à moins d’avoir un guide détaillé et des clés d’identification précises, il peut être drôlement difficile de s’y retrouver. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs publiait dernièrement un petit dépliant fort explicatif qui se nomme Vigilance carpes asiatiques. Ce document, très illustré, a pour but d’informer les amateurs de pêche sur les quatre différents membres qui composent cette famille d’intrus. Voici l’essentiel de ce qu’on y apprend.

CARPES ASIATIQUES ADULTES

Carpe de roseau

Photo courtoisie Coloration : Dos brun olive, flanc avec reflets or et ventre blanc.

Taille : 50 à 90 cm. Peut atteindre 1,3 m et peser près de 50 kg.

Depuis 2017, la présence de ce poisson herbivore est confirmée dans le fleuve Saint-Laurent et certains tributaires.

Carpe à grosse tête Photo courtoisie Coloration : Corps gris parsemé de taches irrégulières vert foncé.

Taille : 40 à 70 cm. Peut atteindre 1,4 m et peser près de 40 kg.

Le front de colonisation est à quelques kilomètres des Grands Lacs. Comme la carpe argentée, elle filtre l’eau pour se nourrir de plancton.