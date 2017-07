Simplement drôle

Pas besoin d’artifice pour faire crouler de rire une salle entière. Patrick Groulx et ses invités en ont fait la preuve vendredi soir avec un gala Juste Stand-up simple, mais efficace et franchement très drôle.

Patrick Groulx en pleine forme

Dès son entrée sur scène, Patrick Groulx nous a prouvé qu’il était dans une forme exceptionnelle vendredi soir. L’humoriste s’est montré baveux, grinçant, mais surtout très à l’aise et hilarant avec son numéro d’ouverture qui a donné le ton à la soirée. Tant dans ses présentations que dans un numéro mettant en vedette son beau-frère, offert en mi-parcours, Patrick Groulx s’est avéré un hôte habile et un comique de grand talent.

Le jeune prodige

La soirée a démarré sur les chapeaux de roues avec un Simon Gouache absolument phénoménal. L’humoriste, sacré Révélation du festival en 2014 puis Coup de cœur l’année suivante, fait preuve d’une aisance impressionnante et d’une répartie qui feront assurément de lui une des plus grandes stars du rire dans les années à suivre. Son numéro, franchement marquant, a d’ailleurs été récompensé d’une ovation spontanée bien méritée.

Coups de cœur

Notre coup de cœur de la soirée revient indubitablement à Korine Côté. L’humoriste nous a soutiré plusieurs larmes (de rire, évidemment) avec un numéro où elle déverse toute sa haine envers les insectes, livré avec brio. Mention spéciale, également, à Daniel Tirado, un Montréalais installé à New York depuis 2010, qui faisait vendredi un retour triomphal sur les planches de la Salle Wilfrid-Pelletier. Laurent Paquin a également frappé fort en reprenant son numéro classique sur les prénoms.

Quelques temps morts

La soirée n’a toutefois pas été entièrement composée de succès, certains numéros s’avérant plus faibles, ou encore trop longs. C’est le cas, notamment, de Stéphane Poirier et de son segment basé sur les difficultés de la langue française qui aurait gagné à être resserré et raccourci. Même chose pour Sam Breton, qui a mis du temps à démarrer, mais qui, heureusement, nous a donné quelques bons moments une fois sa vitesse de croisière trouvée. Il s’est d’ailleurs repris de belle façon lors de la grande finale du gala.

Une finale rythmée

Patrick Groulx et ses invités nous ont offert une finale digne de ce nom, vendredi, lorsqu’ils sont tous revenus, tour à tour, livrer des blagues en rafale. Bref, une manière rythmée et punchée de terminer la soirée et qui a prouvé, hors de tout doute, que les mots sont les armes les plus redoutables dont ils disposent pour faire rire les spectateurs.

Le verdict

Alors que certains galas Juste pour rire semblent brimer les humoristes avec leurs thématiques complexes ou trop pointues, celui du vendredi a fait exception à la règle. La seule consigne : faire rire à l’aide d’un numéro dépourvu d’emballage ou d’artifice. Un pari remporté haut la main par Patrick Groulx et la majorité de ses invités.