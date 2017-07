3 questions à Virginie Fortin

Après la controverse suscitée par l’annonce du gala Juste féminin, le festival Juste pour rire a rectifié le tir en remplaçant le spectacle par un autre, Juste sketches. Le Journal s’est entretenu avec Virginie Fortin, qui coanimera le gala dimanche soir en compagnie de Léane Labrèche-Dor et d’Antoine Vézina.

Tu as été une de celles qui ont publiquement critiqué la tenue du gala Juste féminin. Finalement, tu te retrouves à coanimer le nouveau gala qui va le remplacer. N’est-ce pas un peu ironique ?

« Il faut se battre pour ses convictions ! (rires) Le gala Juste féminin me dérangeait vraiment et je n’étais pas la seule. Après ça, c’est sûr que je ne m’attendais pas, à la suite d’une sortie comme celle-là, à ce qu’on m’approche pour un gala Juste pour rire. Mais j’imagine que c’était dans la bonne intention de réparer les choses ! »

Comment a été bâti ce gala de sketches ?

« Dans notre animation, Léane, Antoine et moi avons voulu briser la formule traditionnelle du stand-up en ne saluant pas la foule à notre arrivée sur scène. On va se permettre de jouer avec le thème pour que tout le gala soit un grand sketch et non une suite de sketches. »

Que peux-tu nous dire de tes deux coanimateurs, Léane et Antoine ?

« Antoine Vézina est un improvisateur que je suis depuis la tendre adolescence. Pour moi, c’est une force tranquille. Antoine a cette capacité à être sur scène et à ne rien dire, mais c’est lui qu’on regarde. Léane est une vraie bonne comédienne qui est capable de tout incarner. Comme Antoine, elle est génétiquement drôle. »

► Le gala Juste sketches, animé par Virginie Fortin, Léane Labrèche-Dor et Antoine Vézina, sera présenté ce soir, à 18 h 30 et 21 h 30, à la Salle Wilfrid-Pelletier. Le gala est aussi offert sur Indigo. Détails sur hahaha.com.