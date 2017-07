4 questions à Scott Helman

Sa chanson Kinda Complicated est une de celles qui font « bouger » notre été et les ados le trouvent plus que craquant ! Petite jasette avec un jeune chanteur canadien très cool.

1. Tu as créé ton nouvel album, Hôtel de Ville, à Montréal, alors que tu habitais sur l’avenue du même nom ! Quel est ton endroit favori à Montréal ?

Il y avait un restaurant japonais que ma copine et moi aimions beaucoup... Sinon, j’adore le Vieux-Montréal, le Mile-End et le Plateau. Si je dois choisir, le Mile-End est mon quartier montréalais préféré.

2. Comment décrirais-tu ton album ?

J’essaie d’écrire des chansons qui parlent de choses importantes à mes yeux... Honnêtement, les pièces qui me touchent le plus sont celles qui m’ont aidé à guérir émotionnellement, dans ma vie, comme Ripple Effect, Gaslight et 21 Days. J’aime laisser mes chansons s’écrire d’elles-mêmes, sans penser à un style musical précis que je veux leur donner.

3. Y a-t-il une pièce qui représente vraiment l’artiste que tu es, en ce moment ?

Je veux être le genre d’artiste qui arrive à faire une chanson pop, mais aussi un poème qui doit être lu à voix haute (rires) ! C’est primordial, pour moi, d’être un artiste diversifié.

4. À quoi peut-on s’attendre de ton concert à l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 août ?

À un party, c’est aussi simple que ça ! Je connais les gars de mon band depuis l’école secondaire, alors on vise toujours à se faire autant de fun que la foule !

