À la défense d’un genre boudé

Les préjugés envers le cinéma d’horreur sont tenaces, selon Nicole Robert. « Il y a encore beaucoup de snobisme en matière de films de genre », déplore-t-elle. Mais la productrice n’a pas l’intention de baisser les bras pour autant.

« L’étiquette persiste encore ; les gens croient que le cinéma de genre n’est pas du “vrai” cinéma. Pourtant, Alfred Hitchcock a travaillé dans l’ombre longtemps. Ce n’est que lorsqu’il s’est mis à faire des films d’horreur qu’il a été reconnu comme un des grands réalisateurs », poursuit Nicole Robert.

Voilà pourquoi la productrice, fondatrice de la boîte Go Films, continue de défendre le cinéma de genre, terme destiné notamment aux films fantastiques, de science-fiction et d’horreur. Et c’est ce dévouement qui lui vaudra lundi le prix Denis-Héroux, décerné par le festival Fantasia.

La remise de prix sera d’ailleurs suivie d’une projection gratuite de Karmina, restauré par l’équipe ­d’Éléphant, le tout premier film de genre à s’être ajouté au curriculum vitae de Nicole Robert. Disparue du marché depuis quelque temps déjà, la comédie d’épouvante réalisée par Gabriel Pelletier pourrait bénéficier d’une nouvelle sortie, fort probablement en coffret spécial ­accompagnée de la suite, K2.

« J’ai beaucoup de demandes pour ­Karmina, c’est devenu un film-culte avec les années. On a eu un contrat de distribution pour une période limitée, mais je cherche un nouveau partenaire », confirme la productrice.

Le défi du financement

Nicole Robert se souvient n’avoir eu aucune difficulté à trouver le financement nécessaire au tournage de Karmina, au milieu des années 1990. C’est plus récemment, lorsqu’elle s’est attaquée à des films de genre plus durs qu’elle a dû essuyer des refus de la part des institutions financières. La SODEC a passé son tour pour Sur le seuil, alors que Téléfilm Canada lui a offert son appui. Puis, pour Les 7 Jours du Talion, les deux institutions ont refusé son projet.

« Personne ne voulait financer Les 7 Jours du Talion. Mais je savais que c’était un film nécessaire », se souvient-elle.

Adapté du roman éponyme de ­Patrick Senécal, ce long-métrage suit un père de famille qui décide de se faire ­vengeance en kidnappant celui qui a violé et tué sa fillette de huit ans.

« La vengeance est un sentiment qui est ancré au fond de nous quand on perd ce qu’on a de plus cher. Le cinéma sert à exprimer ce qu’est l’être humain. Et dans les films de genre, on peut aller encore plus loin, dans les zones les plus sombres, les plus folles et les plus éclatées. Ça donne une liberté exceptionnelle, tant aux créateurs qu’aux spectateurs », insiste Nicole Robert.

Le film Karmina sera présenté lundi à 19 h au Théâtre D.B. Clarke de l’université Concordia.