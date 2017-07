Armand Monroe: Un hommage unique

Il a vécu son homosexualité avec une liberté déconcertante dans les années 50 et 60, alors que la loi canadienne la considérait comme un acte de grossière indécence passible de poursuites. Figure marquante de la scène gaie montréalaise, l’animateur Armand Monroe compte parmi les nombreux personnages présentés dans le spectacle historique Vice & Vertu, présentement établi à la Société des arts technologiques.

Ce qui le différencie des autres personnalités dépeintes dans cette création des 7 doigts de la main, parmi lesquelles on compte les avocats Pax Plante et Jean Drapeau, l’actrice Lili St-Cyr, le dramaturge Gratien Gélinas, la tenancière de cabaret Texas Guinan et la militante féministe Léa Roback, c’est qu’il est le seul à être toujours en vie pour pouvoir témoigner de l’époque.

Le soir de la première, malgré quelques problèmes de vision et le fait qu’il doive se déplacer à l’aide d’une canne, il a effectué l’ensemble du parcours de Vice & Vertu (d’une durée de trois heures) en compagnie d’amis. Au terme de ce périple, charmé et ébloui, il a profité de l’occasion pour faire connaissance avec Vincent Roy, le comédien qui l’incarne avec brio, dans le spectacle.

« Tout ce qu’il y a dans le spectacle, je l’ai vécu, a affirmé Armand Monroe lors d’une rencontre orchestrée par Le Journal. Il n’y a rien, dans ce spectacle-là, qui m’a déplu. »

Libre

Armand Monroe n’a jamais été « dans le placard ». Les insultes et les moqueries (on l’a traité de tapette, de fifi et de queer à d’innombrables reprises), il les a toujours balayées du revers de la main.

« Je suis un bout en train. Je me lève presque en chantant, le matin. Ça ne date pas d’aujourd’hui, j’ai toujours été comme ça », nous a-t-il expliqué, précisant qu’il était devenu animateur de cabaret par pur hasard.

« Un jour, on m’a demandé si j’étais capable d’organiser des soirées d’amateurs, puisque le Downbeat (situé sur la rue Peel) allait rouvrir ses portes et qu’ils souhaitaient en faire un établissement gai, a-t-il raconté. J’ai donc fait deux soirées d’amateurs avec des gais. J’ai travaillé seulement pour les gais, toute ma vie. »

Lorsqu’on lui demande comment il a vécu ces années de travail, à une époque où être homosexuel était passible de poursuites criminelles, Armand Monroe nous répond avec un sourire.

« Ce que je faisais, moi, c’était illégal. Les lignes à la porte et le monde dans la place, tout était illégal, mais on ne se faisait pas arrêter. Il y a donc quelqu’un qui payait pour de la protection, si vous voyez ce que je veux dire. »

Laissez-les danser

En 1958, alors qu’il travaillait au Tropical Room (également situé sur la rue Peel), Armand Monroe a vécu un moment qui a marqué l’histoire. Tel que présenté dans l’un des tableaux de Vice & Vertu, l’animateur s’est vu octroyer la permission de laisser les hommes danser entre eux, malgré le risque encouru. C’était le jour de son 23e anniversaire.

« En arrivant au Tropical Room, j’avais fait la liste des choses que je voulais faire et ça en faisait partie. Dans ma tête inexpérimentée, si on laissait danser deux femmes ensemble, je ne comprenais pas pourquoi on ne laissait pas deux hommes faire la même chose. En voyant cela, mes patrons m’avaient dit non tout de suite », a-t-il raconté.

« Le soir de ma fête, c’était plein à craquer. Sully Silver, le propriétaire de la place, s’est avancé et m’a alors dit à l’oreille : “You can let them dance, but no slow (tu peux les laisser danser, mais pas des slows)”. »

« Pour quelqu’un qui ne m’avait jamais vu, Vincent l’a eu right on. Même moi, j’ai embarqué dans la scène », a-t-il ajouté en riant.

Révélation

Originaire de Rimouski, le jeune homme de 24 ans ne connaissait pas Armand Monroe avant de se lancer dans la création du spectacle.

« Lorsque j’ai reçu le synopsis du projet, je me suis dit voyons donc. Je ne pouvais pas refuser ce projet-là, même s’il arrivait en même temps qu’autre chose. J’ai tout balayé. C’était trop important », a-t-il expliqué.

« Quand on m’a parlé de toi, Armand, et qu’on m’a donné un aperçu de ton histoire, je me suis dit que ça représentait tellement la liberté que j’ai envie de défendre, en tant qu’artiste et qu’homosexuel out, a-t-il poursuivi, ému. Je voulais rendre hommage à cette personne-là. »

Ce qui fascine d’autant plus le comédien, c’est le fait qu’Armand Monroe se soit lui-même accordé la liberté que personne n’avait voulu lui donner, à une certaine époque.

« C’est ce qui est inspirant, a-t-il dit. C’est ce que tout le monde devrait faire, à l’heure où on se parle. »

► Vice & Vertu est présenté à la Société des arts technologiques jusqu’au 6 août.