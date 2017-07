Artisan de son malheur

«C’est une bonne équipe, il faut le dire, mais on leur a plus donné l’opportunité d’aller chercher les trois points qu’ils nous ont déstabilisés», a mentionné Patrice Bernier, qui a joué une trentaine de minutes.

«Ça se résume à deux bonnes chances converties en deuxième demie et au fait qu’on n’a pas pu garder le ballon en dehors de notre filet, ce qui était notre objectif en amorçant la seconde demie.»

«C’est une occasion ratée et nous en sommes conscients», a laissé tomber Lovitz.

«On a l’impression d’avoir fait un pas en arrière. Mais on apprend plus en perdant qu’en gagnant et nous devrons corriger les choses qui ont fait défaut dans le prochain match.»