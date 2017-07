Beautés de la nature, beauté du grand orchestre de Québec

Avec cette semaine ou le soleil, daigne pointer le bout du nez, nous avons plié bagage et pris la direction du Festival d’Orford. Pour un instant , comme dans la chanson, que des oiseaux, une nature verdoyante, mais attention sur la route. Il y a encore des travaux, une surveillance policière accrue et beaucoup de vacanciers.



Sous la houlette du pianiste Wonny Song qui est devenu le directeur artistique, le Festival d’Orford a repris du « poil de la bête ». Les concerts sont plus consistants, les rencontres parfois surprenantes, comme celle d’hier soir avec l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel. Comme il est très rare qu’une machine de grande ampleur se déplace, l’occasion était trop belle. Dans la salle Gilles -Lefebvre à l’acoustique impeccable et au format humain, vous êtes avec l’orchestre « you feel it » !

En avant la machine !

Pour cette soirée, nous avions droit au Concerto pour violoncelle de Dvorak, un morceau de choix et de bravoure, puis la Symphonie no 2 de Brahms. C’est au jeune violoncelliste Camerom Crozman que revenaient les honneurs et ma foi, il ne s’est pas trop mal débrouillé. Grâce au chef d’orchestre et aux musiciens, il a su tirer son épingle du jeu, mais soyons honnêtes, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup trop scolaire dans son interprétation et probablement nerveux, il n’a pas réussi, à faire chanter son instrument comme Truls Mork ou Maris Jansons. Si la justesse était présente, nous repasserons pour la musicalité. Par contre, Fabien Gabel prit un soin extrême à l’articulation des énoncées par les différentes sections. Un grand bravo aussi à la section de cor, ce fut majestueux.

Et vint Brahms



Pour la Symphonie no2, autre morceau de bravoure, nous avons entendu, dont était capable l’Orchestre symphonique de Québec. Sculptant dans la masse, faisant vibrer les cordes à la manière d’un Otto Klemperer, le résultat fut d’une grandeur certaine. Télescopant richesse et apanage de ses instrumentistes, le chef d’orchestre ne tomba pas dans le pathos, et utilisa la dynamique comme moteur d’interprétation. Tout est dit et encore bravo !

Ce soir, changement de ton avec Lorraine Desmarais et son Big Band...