Bryan Adams charme Rimouski

RIMOUSKI | Bryan Adams est une inépuisable machine à hits. Et lorsqu’il monte sur scène, ce sont les classiques quasi indémodables de son répertoire qui ont la priorité. Encore plus quand c’est pour une occasion spéciale, comme le plus gros concert rock jamais présenté à Rimouski.

Entre 20 000 et 25 000 personnes, le chiffre précis n’a pas été communiqué, ont défié la fraîcheur de la soirée de samedi et rempli le parc Beauséjour pour acclamer la grande vedette de la 11e édition des Grandes Fêtes Telus.

« Bonsoir Rimouski, je m’appelle Bryan », a lancé tout simplement, et en français comme c’est son habitude quand il chante dans une ville francophone, le rockeur canadien dont c’était le seul concert au Québec cet été.

Adams a fait son entrée sur scène sans fanfare, se lançant d’abord dans Do What Ya Gotta Do, un des quatre titres de son album Get Up qu’on allait entendre.

L’accueil pour les nouveautés a été, pour être poli, timide. Adams n’a d’ailleurs pas abusé. À la grande joie de ses fans, qui ont formé une très efficace chorale sur les Heaven, Summer of 69 et Me voilà, que la star a chanté en français, s’il vous plaît !

Enfilade de succès

Une fois la place bien réchauffée, Bryan Adams s’est mis à enfiler les succès. On n’avait pas eu le temps de digérer When You’re Gone que la ballade par excellence des années 1990 (Everything I Do) I Do It For You, jouait son rôle rassembleur.

Puis, que fait-on après une Somebody bien tassée ? On revient en douceur avec Please Forgive Me. La formule Adams, quoi !

Le seul écueil a cependant été la qualité et la puissance du son, inégales pendant toute la durée du spectacle. Les Grandes Fêtes misent sur un site exceptionnel au parc Beauséjour, il faudra maintenant améliorer cet aspect crucial de l’expérience d’un concert d’envergure, surtout que l’organisation ne cache pas son ambition d’attirer d’autres stars internationales dans la métropole du Bas-Saint-Laurent.

9 M$ de retombées

D’ailleurs, grâce à Bryan Adams, les Grandes Fêtes Telus ont acquis une notoriété sans précédent depuis leur création en 2007. Pour la première fois de son histoire, l’événement a attiré une foule de 20 000 personnes lors de sa soirée d’ouverture, jeudi, qui mettait en vedette Éric Lapointe.

« Ce sont des retombées économiques de neuf millions de dollars. Cette année, toutes les chambres d’hôtel sont occupées de Rivière-du-Loup à Amqui », se réjouit le président de la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, François Dumont.

Avec sa pente naturelle qui se remplit dès l’ouverture des portes, ses gradins, sa zone avant-scène et sa proximité avec le centre-ville, le parc Beauséjour ressemble au petit frère rimouskois des plaines d’Abraham.

François Dumont ne cache pas que le Festival d’été de Québec constitue une source d’inspiration pour les Grandes Fêtes. « Leur modèle est très efficace. Si on peut s’en inspirer, c’est extraordinaire pour nous. »

Les Grandes Fêtes Telus se terminent dimanche soir avec un programme triple. Robby Johnson, l’humoriste Jean-Marc Parent et DJ Champion sonneront le glas de cette 11e édition.