Domination canadienne

GATINEAU | L’organisation du Challenger de Gatineau n’aurait pu espérer un meilleur scénario. Les Canadiens Peter Polansky et Denis Shapovalov ont remporté leur match de demi-finale, samedi, et ils s’affronteront en finale dimanche, tandis que la Québécoise Aleksandra Wozniak jouera le match ultime chez les dames.

Wozniak a tout d’abord défait l’Australienne Priscilla Hon en deux manches identiques de 6-2 (voir autre article). Elle se mesurera à une autre joueuse native d’Australie en finale dimanche, dès 13 h, Ellen Perez, une joueuse issue des qualifications.

Quant à Polansky, il est venu à bout de la première tête de série, le Tunisien Malek Jaziri en trois sets de 4-6, 6-1 et 6-2, tandis que Shapovalov a vaincu l’Américain Alexander Sarkissian en deux manches de 6-3 et 6-4.

Il s’agira d’un premier affrontement entre les deux compatriotes.

« Peter est un joueur expérimenté. Il renvoie beaucoup de balles et tu ne sais jamais vraiment à quoi t’attendre avec lui. Tu dois t’attendre à tout. Ce sera un beau défi et j’espère bien jouer », a mentionné Shapovalov.

DEUX DE SUITE POUR POLANSKY

Il s’agira d’une deuxième finale de suite pour Polansky, le champion en titre à Gatineau, puisqu’il avait également atteint le match ultime du Challenger de Winnipeg la semaine dernière, s’inclinant devant Blaz Kavcic.

De plus, tous ses matchs se sont soldés en trois manches à Gatineau.

« J’ai eu un peu de mal à me lever et à me mettre en marche ce matin. Par contre, une fois que je suis arrivé sur le terrain, mon niveau d’énergie était très bon et je me suis très bien senti sur le court », a-t-il assuré.

Du côté de Shapovalov, il ne croit pas que la fatigue de son adversaire soit un avantage pour lui en finale, dimanche.

« S’il y a un avantage à avoir, il est à lui, je pense, car il arrive en pleine confiance. Il a perdu la semaine dernière dans un match âprement disputé et il voudra défendre son titre ici. Je vais tout faire pour l’arrêter. »

La finale des hommes commencera tout de suite après celle des dames qui, elle, est prévue à 13 h.

EN BREF

En double, le duo composé de la Japonaise Hiroko Kuwata et de la Russe Valeria Savinykh a remporté la finale chez les dames devant l’Australienne Kimberley Birrell et la Britannique Emily Webley-Smith.

Chez les hommes, les Américains Bradley Klahn et Jackson Withrow ont défait le Mexicain Hans Hach Verdugo et le Français Vincent Millot.