Fidèle à YouTube

Afin de souligner la création de son nouveau volet anglophone, le festival OhMyFest !, événement entièrement consacré à la culture de YouTube, accueillera demain l’une des plus grandes stars du Web au pays : Matt Santoro.

La vedette de 32 ans, un ancien comptable qui se consacre désormais à la création de « tops » inusités, côtoiera d’autres personnalités YouTube de chez nous, dont Emma Verde, GirlyAddict, Steelorse, PL Cloutier, Cynthia Dulude et Alexandra Larouche, dans le cadre de l’événement.

Pourquoi nous intéresser plus particulièrement à lui ? D’abord, parce qu’il jouit d’une popularité exceptionnelle avec sa chaîne à laquelle sont abonnées 5,8 millions de personnes (à titre comparatif, la chaîne de la populaire youtubeuse Emma Verde compte près de 700 000 abonnés).

De plus, il fait partie des « vétérans » de la plateforme, lui qui a commencé à y diffuser des capsules il y a 7 ans (une éternité, sur la planète web).

En plus de diffuser ses palmarès sur sa chaîne (le plus récent est un top 10 des œuvres d’art les plus controversées), Matt Santoro ne se gêne pas pour partager ses états d’âme avec ses fans.