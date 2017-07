Fleury : «je ne veux pas jouer à la vedette à Vegas»

Marc-André Fleury vient de remporter la coupe Stanley pour la troisième fois de sa carrière. Ce triplé coïncide avec son départ de Pittsburgh pour Las Vegas.

Avant de s’envoler pour le sud-ouest des États-Unis, où seront bientôt inaugurés les Golden Knights, le gardien de 32 ans s’est baladé samedi avec le prestigieux trophée à Sorel, où des centaines de personnes de tous âges l’ont accueilli au Colisée Cardin.

Fleury a tenu à rappeler qu’il n’oublie jamais sa ville natale.

«Je veux juste que les jeunes d’ici continuent de poursuivre leurs rêves. On vient d’une petite ville et moi j’ai réussi à le faire», a-t-il souligné devant les journalistes.

Savourer la coupe comme si c’était sa dernière

Se trouver au sein d’une équipe gagnante de la coupe deux années d’affilée est tout un exploit, mais rien ne garantit qu’une prochaine occasion se présentera, surtout avec une équipe d’expansion.

«On ne sait jamais combien d’autres on en aura. J’essaie d’en profiter le plus possible et aussi d’en faire profiter aux autres. Je ne sais jamais quand je pourrai la regagner!»

Peu de repos

Depuis la conquête des Penguins, Fleury et sa famille n’ont pas profité de beaucoup de temps de repos. Ils ont fait la navette entre Pittsburgh, Vegas et Montréal (en passant par Sorel).

Fleury se prépare aussi à déménager dans le Nevada avant de commencer son entraînement.

«Ce fut très mouvementé avec la maison à vendre à Pittsburgh, puis devoir en trouver une autre à Las Vegas, les valises... mais c’est le fun de revenir au Québec et de voir nos amis.»

«Je ne veux pas jouer à la vedette»

Au repêchage d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH), Fleury a été présenté à la foule tel un joueur de concession.

Un traitement tout à fait opposé au rôle auquel il était relégué à Pittsburgh, organisation pour laquelle il n’a que de bons mots.

Mine de rien, le Québécois ne veut pas s’amener à Vegas avec un statut de vedette.

«Je ne veux pas jouer à la vedette à Vegas. Je veux juste jouer. J’adore le hockey. Je veux continuer à m’amuser et faire mon possible pour aider l’équipe», a-t-il insisté.

«Je veux donner un bon spectacle. C’est une nouvelle équipe. Tout est à recommencer.»

La chimie entre les joueurs sera aussi un facteur important pour les succès des Golden Knights.

«Je vais arriver un peu plus tôt que les autres années avant le camp pour passer du temps avec les gars. Il faut passer du temps ensemble et aller manger. On pourrait faire un barbecue à la maison.»

«C’est bien de créer une chimie et tisser des liens rapidement.»