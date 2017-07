Il enseignait encore le taekwondo deux semaines avant sa mort

Il imposait le respect par ses coups de pied d’une précision chirurgicale et son immense charisme malgré sa petite taille. Il restait d’une humilité déconcertante, même s’il a créé des champions mondiaux et aidé des gens à décrocher de la drogue. Grand maître Chong Soo Lee, le père du taekwondo au Canada, est décédé il y a deux semaines à l’âge de 79 ans, lui qui enseignait encore son sport à des élèves il y a moins d’un mois. Portrait d’un vieux sage qui semblait tout droit sorti des films d’arts martiaux.

« On ne pouvait pas aller magasiner sans se faire arrêter par quelqu’un quelque part qui venait lui serrer la main et lui dire qu’il a changé sa vie », raconte son épouse Hélène Caron, 63 ans, qui est elle-même ceinture noire, 6e dan.

Les proches qu’a contactés Le Journal avaient tous de la difficulté à retenir leurs larmes en parlant de leur père, mari ou mentor. « Il est irremplaçable », résume son beau-fils, maître Evangelos Lygeros. C’est lui qui, le cœur gros, reprendra les rênes de l’école familiale qu’a fondée Chong Lee à Montréal il y a plus de quatre décennies.

Appris en cachette

Né en Corée en 1938, Chong Lee a fui la Corée du Nord avec sa famille quand il avait sept ou huit ans pour éviter de subir le régime communiste. « Il a quitté assis sur la barre du bicycle à pédales de son père », raconte Mme Caron.

Il a connu l’occupation japonaise et les horreurs de la guerre, les balles qui sifflent et les soldats qui entrent dans sa maison.

« Je pense qu’il a sublimé beaucoup de ces choses-là par le biais des arts martiaux », suppose sa femme.

Le père de Chong Lee était lui-même ceinture noire de judo et souhaitait que son fils suive ses traces. Or, ce qui intéressait vraiment le garçon, c’était plutôt le taekwondo. Il a donc commencé à le pratiquer en cachette, contre la volonté de son père.

« Il avait un grand talent pour le saut et était extrêmement rapide », des aptitudes qui correspondaient bien à ce sport aérien et dynamique », explique Mme Caron.

Son oncle payait secrètement ses cours. Le garçon devait se cacher ou se rendre chez des amis pour laver son dobok, l’uniforme blanc qu’il portait spécifiquement pour le taekwondo, raconte-t-elle.

L’amour au Québec

Attiré par le reste du monde, Chong Lee a quitté la Corée en 1962. Il s’est d’abord installé à Washington dans le but d’étudier en génie, mais il y a rencontré une Québécoise, sa première femme et mère de ses enfants. Il est donc arrivé au Québec en 1964, où il a implanté le taekwondo à une époque où personne ne connaissait cet art martial.

De décennie en décennie, le taekwondo a gagné du terrain au pays, au point où le Canada a récolté une médaille de bronze dès la première apparition de ce sport aux Jeux olympiques, en 2000 à Sydney. Et c’est en partie grâce à l’héritage de Chong Lee, explique Wayne Mitchell, président de Taekwondo Canada.

« Beaucoup des athlètes qui se sont illustrés à l’international venaient de son club ». Personne au pays n’a formé autant d’élèves que lui, soit environ 400 000, selon ses proches.

Perfectionniste, maître Lee pouvait détecter en un clin d’œil les détails à corriger chez ses élèves, racontent ses proches. Il voyageait beaucoup, était sans cesse à la recherche de nouvelles techniques à adapter de champions de partout dans le monde. Il retournait d’ailleurs régulièrement en Corée, où il a obtenu son 9e dan, le plus haut niveau atteignable en taekwondo avant l’ultime titre.

« J’ai rarement vu quelqu’un donner des coups de pied aussi précis », avoue sa fille Sheila Lee.

Strict et chaleureux, il savait comment amener ses élèves à dépasser leurs limites tant psychologiques que physiques. Mme Lee se souvient du témoignage de plusieurs anciens élèves lors d’une fête.

« Avant, je ne réalisais pas à quel point il a [avait] beaucoup de gens, parce que je le connaissais seulement en tant que père. À travers le taekwondo, il a aidé des gens à sortir de la drogue, de l’alcool. Je pleurais tout le long [des témoignages], j’étais estomaquée. »

Car son enseignement et son influence ne se limitaient pas au sport. « Le taekwondo, c’était un mode de vie pour lui. Il ne voulait pas juste former des athlètes, mais des citoyens [...] Il voulait que ses élèves soient de bonnes personnes », dit maître Lygeros.

« Présence incroyable »

« Il n’était pas grand, mon père. Il mesurait 5 pi 6 po, mais il avait une présence incroyable. Seigneur, qu’il en prenait de la place. Mais il ne faisait pas exprès. Il était très humble », raconte Mme Lee.

« Il traitait tout le monde avec le même respect, que ce soit une ceinture blanche ou un champion, un président ou celui qui lave le plancher », ajoute M. Lygeros.

« Il était toujours souriant, toujours content d’enseigner », se souvient son ancien élève Robert Soucy. Deux semaines avant son décès, il donnait encore un séminaire. Il est finalement décédé le 5 juillet des suites d’un cancer du côlon.

« Je pensais qu’on serait tout le temps ensemble », soupire M. Lygeros, qui est, par la force des choses, devenu le Grand maître du club.

« Je vais faire de mon mieux pour perpétuer son héritage et transmettre ma passion au maximum à la nouvelle génération. »

La cérémonie funéraire aura lieu aujourd’hui à Montréal.

Qu’est-ce que le taekwondo ?

Le taekwondo est un art martial coréen qui se caractérise par sa grande utilisation des jambes. Il donne souvent lieu à des coups de pied spectaculaires. Même s’il s’agit d’un sport de combat, il est faux de croire que c’est un sport agressif, explique maître Evangelos Lygeros. « On enseigne justement à ne pas se battre. » La personne qui est capable de se battre dans le cadre des cours ou des compétitions n’aura rien à prouver à l’extérieur et cherchera plutôt à éviter les situations de violence, à utiliser le dialogue. « Apprendre à se contrôler soi-même, c’est bien plus difficile que de donner un coup de poing à quelqu’un », affirme sa fille Sheila Lee.

Quelques anecdotes

Poignée de main digne de Yoda

Son élève Olivier April-Lalonde, 29 ans et ceinture noire 6e dan, se souvient d’une compétition à laquelle il a participé en 2009. « Je devais affronter un adversaire contre qui j’avais déjà perdu par une grosse marge [...] J’ai croisé le Grand maître avant l’échauffement. Il est venu me serrer la main comme d’habitude, sauf qu’il a gardé ma main dans la sienne. Il a dit : ‘‘Tu es avec nous maintenant. Tu es fort.’’ C’est comme Yoda qui donne la force. Ça a été vraiment significatif pour moi. Tu la ressens, toute cette force qu’il a en lui. » M. April-Lalonde n’a pas gagné cet affrontement, mais a livré « un grand combat », se souvient-il. Ce fut d’ailleurs le début de son ascension vers les compétitions internationales, lui qui est arrivé cinquième aux Jeux panaméricains de 2012 et qui a participé au Championnat du monde en 2013.

Malgré le verglas

Robert Soucy, qui connaissait maître Lee depuis plus de 40 ans, se souvient avoir bravé une tempête de verglas pour un cours quand il était cégépien. Une fois sur place, il a réalisé qu’il était le seul élève. Maître Lee lui a alors donné un cours privé. « J’étais seulement une ceinture jaune. Il n’était vraiment pas obligé de faire ça. Il a donné son cours avec la même intensité que si nous étions 25 élèves. Ça m’a beaucoup marqué, ce respect. »

Honnête, même dans la victoire

Evangelos Lygeros se souvient d’un combat qu’il a mené alors qu’il avait 18 ou 20 ans. « Même si je venais de gagner, maître Lee m’a dit : ‘‘Ta technique, ce n’était pas bon du tout. Tu aurais dû utiliser telle technique plus souvent.’’ Oui, ça m’a fait un peu mal à l’ego, mais je te dis que j’ai travaillé sur ça pendant les six mois suivants. » Ce n’est que lorsqu’il a vraiment maîtrisé la technique en question lors d’un autre tournoi que son maître lui a dit : « Maintenant, tu sais faire un contre-back-kick. » « Sa façon d’être direct, j’aimais ça. Il ne faisait pas de faux compliments. »

Traverser les modes

« J’ai arrêté le taekwondo pendant 27 ans. Quand j’ai recommencé, j’ai retrouvé le même homme », raconte Robert Soucy. Il a traversé la période Bruce Lee, l’époque du full-contact, la mode du kick-boxing, sans jamais trahir l’origine de son enseignement, illustre-t-il. Tandis que certains donnent les cours en t-shirt au son d’une musique pop, il a toujours tenu à conserver le salut et l’uniforme, dans le plus grand respect de la tradition. Reste qu’il insistait aussi sur la motivation et la compréhension des choses, se rappelle-t-il. « Je sais que certains maîtres coréens trouvaient qu’il s’était trop ‘‘canadianisé’’. Mais c’était une réussite totale. »

Arrêter de fumer et faire son lit

« Il pouvait dire à un élève : ‘‘arrête de fumer ou arrête de boire des boissons gazeuses’’, raconte sa fille Sheila Lee. Et les gens l’écoutaient. Quand nous on leur disait, rien ne se passait. Mais quand lui leur disait, ils se mettaient à arrêter. » Ce pouvoir de persuasion venait aussi avec une franchise et une rigueur qu’on rencontre rarement. « Il ne mettait pas de gants blancs », résume M. Lygeros. Par exemple, il n’acceptait pas qu’un élève se batte dans les cours d’école. « Pour encadrer un enfant agressif ou dissipé, des fois il faut être vraiment direct. Des choses qui fâchent quand on est jeunes, mais qu’on apprécie en grandissant. L’amour, des fois, c’est de dire non. Et ça, ça demande une grande énergie, une force d’opposition », explique M. Lygeros. « Un maître a beaucoup d’influence sur ses élèves, c’est incroyable. » Par exemple, maître Lygeros rappelle souvent aux petits l’importance de dire “s’il vous plaît” et “merci”, voire de faire leur lit le matin. « Des parents d’élèves viennent nous voir et nous disent : ‘‘maintenant, il fait son lit’’. »

Les ceintures

Ceintures de couleur

1. Blanche

2. Blanche barre jaune

3. Jaune

4. Jaune barre verte

5. Verte

6. Verte barre bleue

7. Bleue

8. Bleue barre rouge

9. Rouge

10. Rouge barre noire

Ceintures noires

►1er dan

En général, obtenue après 5 à 7 ans de pratique

►2e dan

►3e dan

►4e dan

►5e dan

►6e dan

►7e dan

►8e dan

►9e dan

Grand maître

Lee a obtenu la sienne en 1995, à l’âge de 57 ans. Il faut avoir consacré sa vie au taekwondo pour la mériter.

►10e dan

Extrêmement rare. Parfois donné comme titre honorifique.