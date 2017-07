Illusions, manipulation et désespoir

Le Petit Théâtre du Nord, qui souffle cette année ses 20 bougies, propose une création campée à Broadway dans les années 1960. Intitulée Docile, la comédie noire met en scène une femme qui cherche à s’émanciper et à faire sa place dans un monde où l’image cache de ­nombreuses illusions.

On raconte que l’industrie des cosmétiques utilise la femme de plusieurs façons, notamment en projetant l’image de la beauté absolue et en façonnant son image. Si plusieurs peuvent l’admettre aujourd’hui, la pièce Docile tente également de le souligner à grands traits.

Campée au début des années 1960, la pièce présente Jacques (Sébastien Gauthier) et sa femme Ann (Louise Cardinal), qui débarquent à New York. Ann est une épouse soumise et dévouée qui rêve d’émancipation. Ils souhaitent tous les deux tendre vers un avenir meilleur. S’ajoute au couple la mère de Jacques, Rose, interprétée par Danielle Proulx, qui les accompagne dans ce grand voyage.

« Je joue la belle-mère désagréable, une vieille chipie », annonce la comédienne Danielle Proulx, qui monte sur les planches du Petit Théâtre du Nord pour la première fois. Jacques s’est marié sur le tard, étant sous l’emprise de sa mère. « Rose n’aime pas beaucoup sa belle-fille, considérant qu’elle lui a volé son fils », ajoute-t-elle. « Rose est amusante par ses répliques­­ incroyables. C’est sans doute quelqu’un qu’on aime détester. »

Si le couple est prêt à emménager dans la grande métropole américaine, c’est que Jacques souhaite décrocher un important contrat en tant que photographe.

« Il va rencontrer un dirigeant d’une firme de beauté new-yorkaise », révèle la comédienne, qui prend part à des pièces de théâtre d’été, année après année, depuis plus de 20 ans.

En acceptant de signer un contrat, tous les espoirs seront permis. Malheureusement, le rêve risque de tourner au cauchemar.

Aspect mystérieux

Bien qu’il s’agisse d’une comédie dramatique, certains éléments étranges viendront alimenter un certain climat d’angoisse.

Il y aura le redoutable président de la prestigieuse firme de cosmétiques, Paul Walkin, personnifié par Jean-François Casabonne. « Le patron est davantage intéressé par la femme que par le photographe », lance ­Danielle Proulx.

Ainsi, on verra Paul, le grand patron, faire miroiter un travail de photographe à Jacques dans le but de proposer à sa femme, Ann, de prêter son visage à sa gamme de produits de cosmétiques.

« Nous sommes dans une comédie noire, intrigante et dramatique, avec beaucoup d’humour », souligne la comédienne.

Le metteur en scène, Jonathan Racine, qui a coécrit la pièce avec Mélanie Maynard, a voulu recréer ­l’ambiance du noir et blanc de la ­télévision des années 1960.

« La facture esthétique est ­exceptionnelle et très audacieuse, fait remarquer Danielle Proulx. Même si tout est en noir et blanc, nos personnages, eux, sont extrêmement colorés. »

Par ailleurs, Danielle Proulx ­poursuit ses tournages de la série Unité 9 qui reprendra cet automne. Elle sera également de la distribution de Lâcher prise.

Docile

♦Auteurs : Mélanie Maynard et ­Jonathan Racine

♦Metteur en scène : Jonathan Racine

♦Distribution : Danielle Proulx, Louise Cardinal, Jean-François Casabonne, Mélanie St-Laurent, Sébastien Gauthier et Luc Bourgeois

♦Jusqu’au 26 août au Petit Théâtre du Nord (Basses-Laurentides)