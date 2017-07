Jardin botanique de Montréal: de la musique au jardin

Ces concerts intimes, qui rassemblent généralement entre 500 et 700 spectateurs, permettent de faire découvrir le Jardin botanique au public et « d’offrir un environnement unique aux gens ».

Formule acoustique

Les spectacles offerts au Jardin botanique sont généralement en formule acoustique. « C’est un spectacle d’environ 1 h 15 sur une petite scène, dit Jean-François Gagnon. Il ne faut pas s’attendre à voir un artiste accompagné de six ou sept musiciens. Le but est ­d’offrir au public une occasion en or de voir un artiste plus dénudé. On se sent dans notre cour arrière. »