Metalord sur un nuage

« Les gens réagissaient aux pièces qu’on a composées. C’est un sentiment d’accomplissement et c’est la preuve que nous sommes dans les bons souliers. » Quelques minutes après s’être produit devant une foule gigantesque, en première partie de Metallica, sur les plaines d’Abraham, AJ Belley, batteur de la formation québécoise Metalord, flottait sur un nuage.

« Ce spectacle-là, poursuit le bassiste Sébastien Maltais, ça nous a donné le goût d’en faire d’autres, des gros comme ça. On a eu du plaisir et je ­­recommencerais ça demain matin. On est devenus accros à ça. »

Le quatuor originaire de Charlevoix, constitué de musiciens de Baie-Saint-Paul et de Cap-à-l’Aigle, a vécu quelque chose d’unique.

Le chanteur-guitariste Marc Bélanger, le batteur AJ Belley, le guitariste Mathieu Boivin et le bassiste Sébastien Maltais étaient toujours sur ce nuage quelques jours après cette mémorable prestation.

Ce spectacle pourrait être un moment marquant dans la carrière de ce groupe qui a vu le jour dans un sous-sol de Baie-Saint-Paul en 2000.

La formation n’avait pas de nom à cette époque et c’est autour de 2008 et 2009 que l’appellation Metalord a fait son apparition et que les choses ont commencé à prendre forme.

Après avoir commencé avec des reprises de Metallica, Megadeth, ­Pantera et Slayer, le groupe a participé à des concours et obtenu un contrat de disque en 2012. Son premier album, Speed of Life, a été lancé en avril 2015.

Des épreuves en 2016

L’année 2016 a été difficile pour ­Metalord. Le bassiste Sébastien Maltais et le chanteur-guitariste Marc ­Bélanger ont vécu les deuils de leurs pères à quelques mois d’intervalle. Ils ont dû trouver un guitariste pour remplacer Samuel Paré, occupé par sa carrière ­professionnelle, et ils se sont retrouvés sans local de pratique.

« On a pris notre temps pour trouver un bon guitariste. On voulait quelqu’un, aussi, qui “fittait” avec nous et qui avait les mêmes aspirations », a expliqué Marc Bélanger.

Ces épreuves, précise le batteur, ont forgé le caractère du quatuor.

« Nous sommes passés à travers ça et c’est une preuve que les fondations de Metalord sont fortes. Elles seront certainement testées à nouveau dans le futur et nous sommes là pour rester », a-t-il lancé.

Deuxième album

Metalord a entrepris le travail de création de son prochain album. Un disque qui pourrait faire son apparition quelque part en 2018.

« Les gars ont beaucoup de matériel et j’en ai aussi beaucoup de mon côté. C’est mon premier groupe métal sérieux avec qui il est possible d’amener des compositions. Marc et moi on a déjà tenté des choses ensemble et on va se mettre là-dessus le plus rapidement possible », a mentionné Mathieu Boivin.

« Ce qu’on vient de vivre, ajoute AJ Belley, est un énorme élément de motivation et une grosse dose d’adrénaline. Nous sommes très perfectionnistes et on veut que ce prochain disque soit à la hauteur de Metalord et qu’il soit, tout en conservant l’essence du groupe, supérieur à Speed of Life. »

Le quatuor établi à Québec rêve de se produire, l’été prochain, dans des festivals aux États-Unis.

« Le Rockfest et le Festival d’été nous ont donné le goût des gros festivals. Il y a plein d’événements de ce genre de l’autre côté de la frontière et c’est accessible. On aimerait ça faire partie de ces gros festivals et ça fait partie de nos objectifs. Ça serait génial ! » a laissé tomber Sébastien Maltais.