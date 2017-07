Stenson grimpe au tableau

SOUTHPORT, Angleterre | Le champion en titre de l’Omnium britannique, Henrik Stenson, n’a pas dit son dernier mot. Avec une fiche cumulative de -3, il lorgne encore la Claret Jug.

Par cette journée radieuse, il a bondi d’une vingtaine de rangs en signant une carte de 65 dans des conditions optimales.

Le Suédois a aligné six petits moineaux et commis un boguey sur la difficile normale quatre du sixième trou, son second du tournoi à cet endroit.

Photo AFP

« J’ai tiré avantage de la bonne météo. Ça m’a permis de démarrer avec force avec deux oiselets. J’ai aussi très bien joué avec mon fer droit en sauvant des normales, a signalé celui qui a accumulé 27 roulés. Je suis très satisfait de cette montée au tableau pour me rapprocher des meneurs. »

Il a mis derrière lui le cambriolage dont il a été victime jeudi. « Ce n’est pas une bonne expérience. C’était embêtant de tout réorganiser et trouver de nouveaux vêtements. Je ne voulais surtout pas me présenter sur le tertre de départ en bobettes, ç’aurait été ordinaire. »