Talents de 15 universités

La galerie Art Mûr de la rue St-Hubert présente en ce moment la 13e édition de l’exposition Peinture fraîche et nouvelle construction, soit les œuvres sélectionnées parmi les propositions d’étudiants des départements de sculpture et de peinture de 15 universités canadiennes, dont celles de Calgary, Toronto et Montréal. Cette nouvelle édition a permis à la galerie de constater que tous les médiums, ainsi que les procédés traditionnels et les techniques innovantes, sont mis à contribution quand il s’agit d’esthétisme contemporain et que les différents courants artistiques de la fin de 20e siècle et du début du 21e siècle sont explorés par les jeunes artistes.

♦ Jusqu’au 26 août, à la galerie Art Mûr. 5826, rue St Hubert, Montréal

♦ Parmi les 15 universités participantes se trouvent l’ACAD (Calgary­­­), University of Manitoba­­­, Waterloo, York University (Toronto­­), Concordia (Montréal), Université Laval (ville de Québec) et NSCAD (Halifax).