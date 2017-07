Un hôtel pas comme les autres

La nouvelle création Bienvenue | Welcome, à l’affiche à L’Ancien presbytère de Granby, met en scène une quarantaine de personnages qui défileront dans une même chambre d’hôtel sur plus de 100 ans. À travers plusieurs sketches, cette comédie de situation fera découvrir de nombreuses personnalités colorées, de La Poune à La Bolduc en passant par Elvis.

Le Théâtre de l’ancien presbytère à Granby aime présenter des pièces qui sont originales et qui sortent du registre habituel. Celle-ci, écrite à douze mains, fera vivre à ses spectateurs un retour dans le temps, au moyen d’une ­vingtaine de numéros. « On a travaillé avec six auteurs parce que l’on voulait ­différentes couleurs, puisque la pièce se joue sur 100 ans de 1900 à 2000 », explique le metteur en scène Martin Gougeon, qui fait également partie de la distribution, en plus d’avoir participé à l’écriture de la pièce.

Les quatre acteurs joueront à eux seuls une quarantaine de personnages, ce qui représente tout un défi pour les changements de costume. « Ce sont les costumes qui permettent de situer l’époque à laquelle on se trouve, ajoute-t-il. Les chambres d’hôtel changent peu au fil des décennies. »

Un siècle

La pièce qui s’étend sur 100 ans d’histoire s’amorce avec des gangsters au moment de l’ouverture de l’hôtel et évoluera dans le temps. « On va jusqu’au bogue de l’an 2000 », souligne le metteur en scène, qui précise que nous ne sommes pas dans le vaudeville, mais plutôt dans la comédie de situation.

Le metteur en scène chérit particulièrement un numéro campé dans les années 1940, où l’on retrouve une ­religieuse qui s’est enfuie de son ­couvent et un colporteur qui est un vendeur de brosses. Elle tentera par tous les moyens de récupérer l’argent que le vendeur lui a volé. « Elle est tombée sous le charme et elle lui fait croire qu’elle est prête à défroquer pour lui, révèle-t-il. C’est un numéro qui fait hurler de rire, car on est dans l’interdit. »

Comme nous sommes dans une chambre d’hôtel, il fallait également un couple de nouveaux mariés plutôt maladroits lors de leur nuit de noces. On assistera également à un combat de lutte qui se tient le lendemain du référendum de 1980.

Humour et musique

On a aussi pensé à présenter des numéros musicaux de style cabaret afin de faciliter les transitions entre les scènes. On pourrait ainsi prétendre se retrouver dans le bar de ce fameux hôtel qui permet de voyager dans le temps, puisque les numéros musicaux vont également transporter les spectateurs d’une époque à l’autre. « On a des numéros de charleston et des chansons de La Bolduc », fait remarquer Martin Gougeon. Des sketches de variétés, avec notamment une imitation de La Poune, semblent avoir été appréciés du public.

Bienvenue | Welcome

♦Auteurs : Martin Barry, Amélie Bergeron­­­, Laurie Gagné, Patrick Golau­­­, Martin Gougeon et Louis-François Grenier

♦Metteur en scène : Martin Gougeon

♦Distribution : Benjamin Déziel, Laurie Gagné, Martin Gougeon et André-Anne Lacasse

♦En supplémentaires jusqu’au 26 août à L’Ancien presbytère de Granby