Un nouveau souffle à l’œuvre des Bee Gees

Fans de disco ? Présentée tout le printemps dernier à Paris, et cet été au Capitole de Québec, la comédie musicale Saturday Night Fever a revisité complètement la trame sonore des Bee Gees avec des artistes internationaux. La bande originale du spectacle vient tout juste d’être lancée au Québec, sous l’étiquette Musicor.

Puisque les deux personnages principaux sont des danseurs et acteurs (Nico Archambault et Wynn Holmes), et ne chantent pas dans cette nouvelle adaptation scénique du film de 1977, l’œuvre des Bee Gees a été revisitée par des artistes tels Kylie Minogue, Icona Pop et Francesco Yates, portés par les riffs de guitare de Nile Rodgers.

Kylie Minogue n’avait pas lancé de nouveau matériel depuis quelques années. L’icône de la pop reprend le titre Night Fever.

Photo d'archives, wenn

Une musique toujours actuelle

Les célèbres titres dance des années 1970 ont été revampés par des arrangements modernes, à l’image du flamboyant spectacle, sans toutefois dénaturer la signature du groupe mythique des frères Gibb.

Disco Inferno, du groupe The Trammps, a été repris à saveur hip-hop par le groupe Madcon.

Le trio d’artistes formé du jeune auteur-compositeur-interprète Julian Perretta, de l’étoile montante Francesco Yates et du chanteur suédois Måns Zelmerlöw s’approprie la célèbre Stayin’ Alive en trois versions différentes.

Quarante ans après sa création, la musique de Saturday Night Fever est toujours aussi actuelle, et encore bien populaire.

« En France, une chanson du film signée des Bee Gees passe toutes les 2 h 40 chaque jour à la radio, que ce soit How Deep Is Your Love, Stayin’ Alive, Night Fever. Toute la jeune génération s’y retrouve », a rappelé le producteur Roberto Ciurleo lors d’un entretien au Parisien, l’an passé.

La trame originale de 1977 a été, à ce jour, le seul album disco récompensé par un Grammy Awards, et a longtemps été la bande originale la plus vendue aux États-Unis.

La comédie musicale Saturday Night Fever est présentée au Capitole de Québec jusqu’au 3 septembre. L’album est disponible sur iTunes.