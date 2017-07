Un pas de plus vers la Claret Jug

SOUTHPORT, Angleterre | Jordan Spieth a fait un pas en avant dans sa conquête d’un troisième sacre majeur dans sa carrière. Il s’est forgé une avance de trois coups au 146e Omnium britannique grâce à une carte de 65.

Comme ses rivaux, l’Américain a profité des conditions climatiques favorables pour garder la tête après la troisième ronde au Royal Birkdale. Le soleil, une légère brise et quelques gouttes de pluie ont aidé 43 des 77 golfeurs à briser la normale, samedi, et à animer le spectacle. Sans taches au tableau, ses cinq oiselets lui ont permis de devancer son compatriote Matt Kuchar.

« C’était une journée idéale pour enregistrer un bon pointage. En avance de deux coups avant de prendre le départ quand jouer la normale sur un parcours semblable est un bon score, je pouvais me permettre de jouer un peu plus conservateur. C’est ce qu’il faut faire quand on mène. Mais c’était une journée où il fallait être agressif, a expliqué Spieth qui a commencé en force avec trois oiselets sur l’allée.

« Quand j’ai sauvé les normales aux 8e et 9e fanions, c’est là que j’ai ressenti le plus de stress, a-t-il poursuivi. C’était une ronde très solide compte tenu de la position de tête. Je ne peux demander mieux. »

Kuchar a gardé le rythme tout au long de la journée, mais un double boguey sur la normale quatre du 16e trou l’a éloigné du meneur. Il a récupéré sa gaffe avec un oiselet au drapeau suivant, son septième de la ronde, pour un score final de 66.

Une première depuis Augusta 2016

Il faut remonter au Tournoi des Maîtres 2016 pour voir Spieth aux commandes d’un tournoi majeur. Il avait démoli son avance sur la normale 3 en inscrivant un quadruple boguey pour finalement enfiler le veston à Danny Willett.

À l’âge de 23 ans, le vainqueur du Tournoi des Maîtres et de l’Omnium américain en 2015 n’est qu’à 18 trous de devenir le plus jeune golfeur à cumuler trois titres du Grand Chelem dans sa carrière. Il rejoindrait ainsi Jack Nicklaus, qui avait réussi cet exploit avant l’âge de 24 ans.

Après 54 trous, sa fiche de 199 coups (-11) se situe au second rang de l’histoire du championnat britannique. Tom Lehman en avait compilé 198 au Royal Lytham & St. Annes en 1996. Il égale les réalisations de Nick Faldo en 1990 et 1992 ainsi que celle d’Adam Scott en 2012.

Connelly dans la course

Devant Spieth et Kuchar, le Canadien Austin Connelly a gardé la cadence. Le jeune golfeur de 20 ans, qui participe à son premier championnat du Grand Chelem, a enregistré une carte de 66, ce qui lui permet de partager le troisième rang avec Brooks Koepka, champion de l’Omnium américain en juin.

Il a démarré sur les chapeaux de roues avec un oiselet suivi d’un aigle dès le deuxième fanion. Il a effacé ses deux bogueys de l’allée en finissant en beauté avec deux petits moineaux aux 17e et 18e, acclamé par la foule dans les massifs gradins installés autour 18e vert.

« C’est fantastique. J’ai joué une ronde très solide. Ça n’arrive pas très souvent de se retrouver à -3 après deux trous sur des normales quatre. Ce flot d’adrénaline que m’a donné la réaction de la foule en calant mon aigle était incroyable.

« Je n’ai jamais ressenti de la nervosité, c’est ce qui est surprenant, a-t-il continué en entrevue. C’est un tournoi dont je rêvais. Je me voyais ici depuis longtemps. C’est incroyable d’y être dans cette position. »

Dans l’avant-dernier groupe des meneurs, Connelly prendra le départ à 14 h 20, heure locale, en compagnie de Koepka. Il s’attend à une autre expérience hors de l’ordinaire à la poursuite de son grand ami, Jordan Spieth.

► Si Branden Grace a établi un record avec un score de 62, Dustin Johnson a quant à lui joué 64 (-6) pour grimper au septième rang à égalité avec trois golfeurs. Il accuse un coup de retard sur Grace et Hideki Matsuyama.

► Les 43 rondes sous la normale samedi constituent une nouvelle marque sur un parcours à normale 70 depuis 1946, éclipsant celle de 42 à Turnburry en 1994.

