UZEB au Mont-Tremblant et le soleil de Lorraine Desmarais

Pour des questions strictement financières, les grands orchestres se font de plus en plus rares. Entre 1960 et 1970, l’un des fondateurs du be-bop, le batteur Kenny Clarke, et son complice, le pianiste Francy Boland, ont dirigé une puissante machine. Cette réédition nous fait redécouvrir de subtils arrangements sur Sweet and Lovely, You Stepped Out Of Dream et, plus encore, la qualité des musiciens. Du trompettiste Benny Bailey au saxophoniste ténor Johnny Griffin, jusqu’au batteur Kenny Clarke, le bonheur est immense.