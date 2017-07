Voyager sans frais

Pas le temps ou les moyens de partir pour les vacances ? Ou en panne d’inspiration et à la recherche d’une destination nouvelle ? Plusieurs émissions nous ouvrent les portes du monde en une fraction de zappette. En voici quelques-unes qui nous sortent ­souvent des sentiers battus.

Des routes et nous au Québec

Cette nouvelle émission animée par Pascal Morrissette nous fait faire le tour du Québec­­­ à la recherche des meilleures activités à faire pendant un séjour dans l’une de nos plus belles régions. Deux reporters en plein cœur d’un road trip nous transmettent avec l’authenticité et la caméra nerveuse des youtubeurs le fruit de leurs découvertes alors que Pascal ponctue l’émission de clins d’œil historiques, pratiques et ludiques.

►Vendredi 19 h à Évasion

UrbArt

Il n’est parfois pas nécessaire de partir bien loin pour faire des découvertes. Souvent, on se rend compte qu’on connaît mal ou peu sa propre ville, qu’on observe des choses ailleurs auxquelles on ne porte pas attention­­­ chez soi. UrbArt, qu’anime l’humoriste Jay Du Temple, nous transporte à vélo aux quatre coins de Montréal où l’on part à la rencontre d’artistes qui donnent de la vie à leur quartier par leur créativité, leurs initiatives, leur enthousiasme. À vélo, c’est ultra sympathique. Et à vélo, on voit la ville sous un tout autre jour, à un autre rythme. Notons que la première saison ­d’UrbArt a obtenu deux nominations aux Gémeaux, dont une dans la catégorie émission culturelle. Une 2e saison est actuellement en tournage.

►Vendredi 20 h à MAtv

Partir autrement en famille

Cette émission ouvre la porte à une multitude de rencontres intéressantes dans une formule conviviale et humaine. Dans chaque épisode, un artiste et sa famille sont plongés au cœur d’un territoire en privilégiant le tourisme durable. Qui dit durable dit proche de ses habitants et dans le respect de l’environnement. Cette saison, Pierre Verville et sa famille découvrent un territoire où règnent 5 saisons en Estonie, Marie-Hélène Thibault parcourt une forêt de nuages au Panama, Catherine Perrin se rend dans les Territoires du Nord-Ouest où le soleil se couche à minuit. Une façon de planifier ses voyages hors des sentiers battus.

►Vendredi 22 h à TV5

Chacun son île

On s’attarde trop peu aux îles du monde, outre celles des Caraïbes où pullulent les tout-inclus. Pourtant, notre planète regorge de petits trésors. C’est ce que Sophie Fouron nous fait découvrir quand elle pose sa valise en Crète, à Hawaï, Terre-Neuve ou au Cap-Vert. À chaque épisode, la chaleureuse animatrice réussit à nous faire connaître des aspects historiques, sociologiques, culinaires et culturels des archipels. Cette émission sans prétention prend vraiment le pouls des territoires qu’elle nous propose à travers les gens qui y vivent et leur mode de vie.

►Mercredi 19 h à TV5

Guillaume sans destination

Guillaume Duranceau-Thibert a 28 ans et déjà une cinquantaine de pays à son actif. Horticulteur pendant l’été, il voyage le reste de l’année en quête d’aventures. L’année dernière, il lançait sa chaîne YouTube où il partage ses rencontres, ses découvertes et ses mésaventures. Il remportait récemment un pris Numix pour la qualité de sa chaîne. Le globe-trotter n’a pas de plan précis. Il parcourt l’Asie, découvrant des coins reculés, l’Afrique du Sud où il n’hésite pas à plonger avec les requins, il fait pouce, camping et trekking en Islande, son épicerie à Abu Dhabi et le tour de l’Amérique du Sud.

►Chaîne YouTube

Voyage organisé

Cette série docu-réalité nous permet d’accompagner des voyages organisés à travers le pays. Chaque semaine, une équipe suit un groupe de voyageurs du bel âge à bord d’un autobus les menant dans les plus beaux circuits canadiens. Du Grand Tintamarre au Nouveau-Brunswick en passant par le Festival des tulipes d’Ottawa ou la découverte des glaciers d’un parc de Banff, on nous montre la variété des paysages du Canada à travers le regard de sympathiques voyageurs.

►Mardi 20 h 30 sur Unis

Marchés sur terre

L’animatrice Julie Laferrière vit aussi dans ses valises. Elle parcourt la planète à la découverte de ses marchés. On dit que l’on connaît mieux une ville quand on visite ses marchés publics. C’est bien vrai. Il y a tant d’odeurs, de saveurs, de couleurs. On y exprime­­ la culture, les goûts. On y vit le quotidien, les rencontres. Cette saison, Julie nous ouvre les portes d’un marché aux oiseaux en Indonésie, de thés en Chine, de papiers au Laos ou encore un souk d’or à Dubaï.

►Jeudi 22 h à TV5

Ben & Breakfast

Benoit Roberge s’est créé une niche plutôt enviable. Chaque année, il nous propose un concept ludique qui l’amène à vivre dans ses valises quelque temps et à nous faire voyager de notre salon. Il s’est prélassé sur les plages de France dans Benoît à la plage, il a fait la farniente dans les gîtes et maisons d’hôtes, en France toujours, dans Benoît le bienheureux, il s’est régalé dans les casse-croûte du Québec avec Sur le pouce. Voilà que Ben & Breakfast l’amène à nouveau sur les routes du Québec pour explorer et faire connaître les bed & breakfast de chacune de nos régions. Vous y obtiendrez de nombreux conseils sur la meilleure façon de voir du pays.

►Jeudi 21 h à Évasion

Avec ou sans cash

Le concept est assez amusant : deux amies, Isabelle Ménard et Anaïs Favron, se retrouvent dans une même ville européenne. À leur arrivée, elles tirent à pile ou face pour déterminer qui héritera de 100$ ou de 1000$ pour faire le maximum de découvertes afin de mettre en valeur ce qu’offre cette ville pendant 24 h. Mais quel que soit le budget, on tente de s’éloigner des clichés. Barcelone, Amsterdam­­, Berlin ou Copenhague sont quelques-unes des destinations.

►Lundi 21 h à Évasion