Ça sent la retraite pour Coldplay

Deux ans après la parution du tiédasse A Head Full of Dreams, le collectif poursuit une tournée interminable et, par la bande, livre Kaleidoscope, un maxi enregistré sur la route... et dont on pourrait également se passer.

Coldplay - Kaleidoscope

★ ½

Photo courtoisie

Pop molle...

« Œuvre de transition », pour ressasser l’expression galvaudée, ce nouveau EP est traversé par la pop vitaminée de son album précédent, Miracles, un duo incroyablement mou avec le rappeur Big Sean, en témoigne tout particulièrement.

À cette saccharine s’ajoute une tendance plus sombre et grandiloquente rappelant le péché mignon qu’est Viva la Vida or Death and All His Friends... sans toutefois prendre autant de risques (ou calquer les tics d’Arcade Fire, comme le voudraient certaines critiques de l’époque). L’introduction, All I Can Think About Is You, vient en tête.

Mixture hétérogène, donc, à laquelle on colle un remix de leur fameuse collaboration avec les Chainsmokers, Something Just Like This, juste parce que. En résulte un maxi disparate, sans direction ni grande passion derrière.

Chant du cygne ?

Bref, un EP pour les fans seulement... et, à en croire des propos de Chris Martins lancés sur les ondes de Beats 1, Kaleidoscope pourrait bien être la dernière parution du collectif. Dommage de se retirer avec un chant de cygne aussi lassant. En espérant que Coldplay reviendra sur sa décision.

En attendant, rappelons que la bande sera de passage au Québec les 8 et 9 août pour des concerts au Centre Bell.

Bon courage !

Rémy Caset - La Minerve

★★★

Photo courtoisie

Deux mois après avoir lancé son premier disque solo, l’ex-leader des Parfaits Salauds offre finalement sa Minerve sur les plateformes de diffusion en ligne. À écouter pour les nostalgiques de son groupe culte, certes, mais aussi pour les mélomanes qui auraient « zappé » sur le projet. Des années plus tard, Caset semble encore plus en forme et en voix. Surprenant, en effet.

Goldfinger - The Knife

★★ ½

Photo courtoisie

On ne l’attendait plus ! Comme l’été vient parfois avec des airs de ska, la saison chaude nous amène également un nouvel album du combo punk Goldfinger, le premier depuis près d’une décennie. Malheureusement, le « boulot de jour » du leader John Feldmann – il est producteur pour des artistes plus « grand public » – semble l’emporter ici. En résulte un disque entraînant, mais très « rock d’aréna » et, donc, prévisible à souhait. Zut !

Foster the people - Sacred Hearts Club

★★

Photo courtoisie

Rendons à César ce qui revient à Foster The People : malgré ma haine viscérale de ce projet pop aux pièces interchangeables (le nombre de fois où j’ai confondu Pumped Up Kicks pour une chanson de MGMT lors de « quiz nights » est carrément gênant), le trio a un don pour la mélodie contagieuse. Sans être une grande œuvre, donc, Sacred Hearts Club tire les bonnes ficelles. C’est dommage, toutefois, qu’on oublie les hits dès qu’on termine l’écoute d’un LP aussi calculé.

Coup de Coeur

Suroit - La r’visite

★★★ ½

Photo courtoisie

Collectif folk madelinot actif depuis quatre décennies, Suroit souligne l’exploit cette semaine avec La r’visite, une relecture de « tubes de marins » fort intéressante. Au programme : reprises de chansons à boire et pièces cultes acadiennes Seule ombre au tableau, aussi infime puisse-t-elle être : la production (coréalisée par des frères d’armes du groupe Bodh’aktan) est souvent trop lichée et ne colle pas trop à la thématique.