Jared Leto rend un poignant hommage à Chester Bennington

Le chanteur et acteur Jared Leto a rendu un vibrant hommage au défunt chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, samedi.

«Quand je pense à Chester, je me rappelle son sourire... Son rire, son intelligence, sa gentillesse et son talent.

Cette voix inoubliable qui était délicate, féroce et toujours remplie d’émotion.

Être témoin de sa vie m’a beaucoup appris. Spécialement à propos de son implication, à propos de la gentillesse, à propos de travailler fort, à propos de la poursuite et l’accomplissement de ses rêves et en majeure partie, à propos de l’amour.

Je sais que sa famille et son groupe étaient une source massive d’inspiration et de fierté pour lui. C’était clair pour moi qu’il était profondément reconnaissant de son entourage et la vie qu’il a eue.

Mon cœur va à sa famille, ses amis, son groupe et ses admirateurs.

Une perte tragique d’une légende absolue.

Tu vas nous manquer», a-t-il écrit dans sa publication Instagram.