Kristopher Letang fait des heureux à l'hôpital Sainte-Justine

De la visite rare était de passage à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal dimanche: Kristopher Letang est venu saluer les enfants, accompagné de la coupe Stanley qu’il a récemment remportée pour la troisième fois de sa carrière.

Comme il a dû observer de la galerie de presse ses coéquipiers, en raison d’une blessure, l’engouement entourant cette deuxième conquête consécutive du précieux trophée n’a peut-être pas le même goût pour Letang, mais elle lui permet tout de même de mettre des sourires sur bien des visages.

«Ça me fait vraiment plaisir de voir comme ils sont heureux et excités. Je viens ici pour leur donner un petit grain de bonheur et les aider», a simplement avoué Letang, qui a visité près d’une trentaine d’enfants.

Blessé plus souvent qu’à son tour depuis le début de sa carrière, le joueur originaire de Montréal tente de s’inspirer du courage des enfants lorsqu’il doit, de son côté, surmonter les contretemps qu'entraînent «ses petits bobos».

«Ce que je vis sur une patinoire, ce n’est même pas proche de ce qu’un enfant qui est sans défense [peut traverser], a expliqué celui qui a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale au cou. Souvent, je le vois lorsque moi et ma femme on fait le tour des hôpitaux, à Pittsburgh ou ici. Ça fait plusieurs événements qu’on fait et on le voit, que les enfants sont remplis de courage.»

«C’est une belle source d’inspiration. Ça nous donne un petit coup dans le derrière.»

Pas juste pour les enfants

Si la majorité des enfants semblaient très heureux lorsqu’ils apercevaient Letang avec la coupe dans les mains, les yeux des parents devenaient également tout à coup très pétillants, parfois même plus que ceux de leurs enfants.

«Ce sont des choses qui arrivent, mais ce sont de beaux souvenirs, et ce qui est important, c’est de leur donner un petit sourire.»

Les joueurs du Canadien de Montréal visitent chaque année les enfants et leurs parents dans le temps des Fêtes, mais, selon plusieurs employés de l’hôpital, la coupe Stanley n’avait jamais fait de passage à Sainte-Justine auparavant.

Plus tard dans la journée de dimanche, Letang prenait part à un match de hockey caritatif dans le but de remettre des fonds à plusieurs organismes, dont la Fondation du CHU de Sainte-Justine. Près de 50 000 $ seront amassés grâce à ce duel amical qui permettra aux participants de se faire prendre en photo avec la coupe.