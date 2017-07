L’âge n’a pas d’importance

Alice Cooper est en forme comme jamais. À 69 ans, le père du « shock rock » est de retour avec un 27e album studio où on a l’impression qu’il est encore dans la jeune vingtaine. L’auteur des hymnes School’s Out et I’m Eighteen a encore des choses à raconter.

Le chanteur originaire de Detroit lance, avec Paranormal, 12 nouvelles chansons, dont deux qu’il a enregistrées avec les musiciens de son premier groupe et des collaborations avec Larry Mullen Jr (U2), Billy Gibbons (ZZ Top) et Roger Glover (Deep Purple).

Il y a aussi six classiques enregistrés lors d’un concert à Columbus, en mai 2016.

Avec Paranormal, réalisé par Bob Ezrin, Cooper, de son vrai nom Vincent Damon Furnier, souhaitait aller dans une tout autre direction que le traditionnel album concept et présenter un disque diversifié.

« Après avoir écrit 12 chansons, je n’avais pas du tout l’impression qu’elles étaient liées. J’ai écouté le tout à nouveau et j’ai constaté que les personnages que l’on retrouve dans les pièces sont un peu tous anormaux et tordus. Ce qui explique le titre de l’album », a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Outre la présence de liens familiers avec l’univers « cooperien », les titres de Paranormal sont musicalement très diversifiés, même s’ils sont de facture « hard rock ».

« Chacune des chansons a sa propre ­personnalité, et c’est ce que je recherchais pour ce disque », a-t-il mentionné.

Le chanteur avait aussi envie de briser ses structures habituelles ; c’est pourquoi il a fait appel au batteur Larry Mullen Jr, de U2.

« Il faut, lorsqu’on fait un disque d’Alice ­Cooper, twister un peu les choses musicalement. Je voulais que ça sonne différemment des albums d’Alice Cooper et il a amené quelque chose de différent. Je suis très content du résultat », a-t-il fait remarquer.

Comme en 1975

Alice Cooper a aussi renoué avec le guitariste Michael Bruce, le bassiste Dennis Dunaway et le batteur Neal Smith, avec qui il avait fait ses sept premiers disques, dont School’s Out, Billion Dollar Babies et Muscle of Love.

La formation originale, sans le guitariste Glen Buxton, décédé en 1997, a signé les titres Genuine American Girls et You and All of Your Friends.

« Lorsque nous nous sommes séparés en 1974, il n’y avait pas d’animosité. Ce n’était pas un divorce, mais une séparation. On était toujours amis. J’ai eu envie, pour cet album, qu’on se réunisse en studio, qu’on écrive et enregistre des chansons ensemble. Je voulais capturer le son original du groupe et on a fait ça en direct en studio, comme on le faisait à l’époque. On a fait quelque chose de solide et je suis vraiment content du résultat », a-t-il raconté.

Âgé de 69 ans, le chanteur, qui aime bien les jeunes formations The Strikes et The Struts, qu’on a vues en première partie de The Who au Festival d’été de Québec, n’a pas l’impression de vieillir. Il joue au golf six fois par semaine et précise être encore capable de s’éclater tous les soirs sur scène.

« Ma voix est encore très claire et mon niveau d’énergie est très élevé. J’ai l’impression de sonner comme en 1975. C’est peut-être parce que je n’ai jamais fumé de cigarettes. Je ne me suis jamais aussi bien senti que ça dans ma vie et j’imagine que c’est quelque chose qui se ressent sur l’album », a-t-il précisé, indiquant qu’il venait de jouer deux rondes sous la normale.

« Je donne mon 110 % »

« Tout le monde qui est là-dedans ­depuis 50 ans, Pete Townsend, Mick Jagger, Paul McCartney et moi, nous sommes tous ­extrêmement surpris d’être encore là à faire ça. Lorsque tu assistes à un concert d’Alice Cooper, il y a la même énergie qu’à une ­prestation de Green Day, des Foo Fighters, ou de n’importe quel jeune groupe. Lorsque je monte sur scène, je donne mon 110 % et tout ce que j’ai. Ça démontre, quelque part, que l’âge, ce n’est plus très important », a-t-il dit.

Photo courtoisie

► Paranormal, le 27e album studio d’Alice Cooper, sera lancé le 28 juillet.