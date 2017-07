L’élève dépasse le maître

GATINEAU | Plus jeune, Denis Shapovalov regardait avec émerveillement Peter Polansky et espérait un jour atteindre son niveau pour avoir la chance de l’affronter. Dimanche, la jeune raquette de 18 ans a non seulement eu cette première opportunité, mais il en a profité pour le battre en grande finale du Challenger de Gatineau.

Shapovalov a remporté cette finale toute canadienne en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3 pour ainsi remporter un deuxième Challenger cette année, après celui de Drummondville, en mars.

« Il a tellement d’expérience et il a joué beaucoup plus de matchs que moi. Il est également dix ans plus vieux. Je savais que ce serait un match très difficile. J’ai joué de façon incroyable au premier set, mais je savais très bien que ce ne serait pas comme ça tout le match. Je suis demeuré concentré par la suite », a mentionné Shapovalov.

Pour Polansky, la clé aura été l’efficacité de son adversaire au service. En tout, Shapovalov a remporté 72 % de ses premières balles de service et réussi neuf aces.

« À part quelques jeux lors desquels j’ai été brisé, je trouvais que je m’en tirais bien. Par contre, son service était très efficace et je n’arrivais pas à retourner les balles aussi facilement que j’ai pu le faire lors des matchs précédents. »

DES FLEURS

Shapovalov a par la suite lancé des fleurs à son adversaire, qu’il connaît depuis très longtemps, les deux joueurs ayant progressé dans la même académie à Toronto.

« Quand j’étais jeune, je me souviens d’avoir échangé des balles avec lui et je me souviens surtout à quel point la vitesse de ses balles était supérieure à la mienne.

« C’est un modèle pour moi. Je l’ai vu jouer à la Coupe Rogers et je voulais être à sa place un jour. Mes parents me disaient que peut-être un jour, j’aurais la chance de l’affronter. J’ai eu cette opportunité aujourd’hui et je suis très heureux de ce match. »

TOP 100 À SA PORTÉE

Polansky n’a également pas tari d’éloges envers la jeune sensation canadienne. À ses yeux, d’ailleurs, toute l’attention qu’on lui porte et les attentes placées en lui sont parfaitement justifiées.

« Il n’a que 18 ans et il joue du très bon tennis. Je pense qu’il peut devenir un très bon joueur s’il continue dans la même veine. Je pense que le top 100 est à sa portée plus tôt que tard. Par la suite, les choses vont débouler pour lui », a confié celui qui s’est également incliné en finale du Challenger de Winnipeg la semaine dernière.

Maintenant, les deux joueurs canadiens prendront la route de Granby pour y disputer l’autre tournoi de type Challenger en sol québécois, qui débute lundi.