Les Blue Jays balayés

Encore une fois, Francisco Lindor s’est distingué pour les Indians, qui ont défait les Blue Jays de Toronto au compte de 8-1, dimanche à Cleveland.

La formation de l’Ohio a ainsi balayé la série, en infligeant un troisième revers consécutif à l’équipe canadienne.

Lindor a placé la balle en lieu sûr à trois reprises, croisé le marbre une fois et produit un point, dans la victoire. Le joueur d’arrêt-court avait claqué sa 11e longue balle en 10e manche, samedi, pour mettre fin au match.

Michael Brantley a également eu son mot à dire, pour les favoris locaux. Un simple en première manche a été à l’origine du premier point de la rencontre. Le voltigeur en a ajouté au sixième tour au bâton, avec son sixième circuit de la saison, bon pour deux points.

Brandon Guyer a pour sa part poussé trois coéquipiers vers la plaque en vertu d’un double, lors de la manche initiale.

Corey Kluber (8-3) a une fois de plus été à la hauteur de sa réputation. Le partant n’a cédé qu’un point, cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en sept manches et deux tiers. Il a de plus retiré 14 frappeurs sur des prises.

Le droitier a maintenu une moyenne de points mérités de 2,74, jusqu’ici lors de la présente campagne.

Les frappeurs des Jays ont une fois plus éprouvé des difficultés, ne claquant que six coups sûrs. Kevin Pillar a permis aux siens d’éviter le blanchissage, avec sa 11e longue balle, lors de la troisième manche.

J. A. Happ (3-7) a subi la défaite, donnant sept points, neuf coups sûrs et trois passes gratuites en six manches au monticule.

Les Jays accueilleront les Athletics d’Oakland pour une série de quatre affrontements, à compter de lundi.