Notoriété acquise au petit écran

Martin Landau a certes eu une grande carrière au cinéma, mais ce sont ses rôles à la télévision qui ont marqué le début de sa carrière... et des milliers de téléspectateurs. L’essentiel de sa notoriété, Martin Landau l’a acquis grâce à son rôle dans Mission : Impossible, auquel il a longtemps été étiqueté.

Plus tard, il est apparu dans de nombreuses séries cultes. Il sera un assassin dans Columbo, en 1973, il jouera dans Chantage à Washington, de Spielberg. Plus récemment, le public l’a vu entre 2004 et 2009 dans FBI : Portés disparus et Entourage.