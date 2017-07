Un cadeau pour Michel Côté

Acteur à la feuille de route très impressionnante, Michel Côté a connu sa part de succès en comédie (Broue, Cruising Bar, La Petite Vie, De père en flic). Le Journal s’est entretenu avec celui qui fera lundi soir l’objet d’un gala hommage.

À quel genre d’hommage vous attendez-vous ?

« Je ne suis au courant de rien. Je m’imagine une comédie musicale de Jean-Lou [La Petite Vie]. Je m’imagine qu’ils vont déguiser le maire de Montréal en Gérard dans Cruising Bar. [...] Au gala, j’espère rire avant tout. J’imagine que ça va être drôle. Je ne sais pas s’il va y avoir un volet émotif là-dedans. Je suis prêt à tout. Je ne suis quand même pas très difficile à faire pleurer. Je ne bouderai pas mon plaisir. Je vais me laisser transporter par la soirée. C’est comme de recevoir un cadeau. »

Le spectacle Broue s’est terminé pour de bon en avril dernier. Les adieux ont-ils été émouvants ?

« Ç’a été extrêmement touchant, vraiment. Je vais m’en souvenir toute ma vie. Il y avait 1700 personnes qui riaient. On se souhaitait un grand spectacle et on l’a eu. Les gens étaient comme complices de notre dernière. Je ne pouvais pas souhaiter mieux. Il y avait un mélange de fébrilité, de joie et de satisfaction du devoir accompli, d’avoir joué 3322 fois dans un succès. »

Mis à part Broue, Cruising Bar occupe-t-il une place particulière dans votre cœur ?

« Absolument. Cruising Bar était mon idée pour remplacer Broue au théâtre. Finalement, on l’a fait au cinéma. Il ne s’est pas passé beaucoup de semaines sans qu’on me parle de Cruising Bar. On m’en parle encore ! Ç’a été très bon pour moi, en tant que performance d’acteur. »

► Le gala hommage à Michel Côté, animé par François Morency, se tiendra lundi soir à 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier.