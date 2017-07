Un moment à savourer

SOUTHPORT, Angleterre | Chaque tournoi majeur est différent. Mais il faut admettre que l’Open revêt un cachet particulier. Par son histoire, son prestige, sa signification et son accueil quasi royal, il se trouve au sommet de la hiérarchie.

Même si les Britanniques n’ont pas été choyés par les résultats de leurs golfeurs depuis belle lurette, ils se rangent respectueusement et vigoureusement derrière les Américains et les meilleurs joueurs de la planète, sans oublier leurs favoris locaux.

La marche vers le 18e vert, bordé par les grandes estrades aux massifs tableaux indicateurs jaunes, avec le pavillon en toile de fond, devant des milliers de spectateurs, est unique. Et elle l’est encore davantage par son aspect historique à St. Andrews, avec le majestueux château du Royal and Ancient et le son de la cornemuse écossaise.

Ce week-end, Jordan Spieth et Matt Kuchar ont profité de l’appui inconditionnel de la foule sur le prestigieux parcours du Royal Birkdale. Ils ont l’un et l’autre savouré des moments particuliers en s’approchant des gradins sous de chauds applaudissements.

Samedi, les deux Américains n’ont pas plongé le nez dans leur calepin de notes lors de leur marche finale vers le fanion du 18e, devant une foule bruyante. Même scénario en ronde finale, dimanche.

«Je ne pouvais surtout pas sortir mon carnet de notes lors de cette marche pour préparer mon roulé. Ça ne valait pas le coup. Nous avons droit à une belle ovation et il faut apprécier cette marche», a signalé Spieth avec attention.

Une première pour Kuchar

«C’est tellement agréable, c’est l’Omnium britannique. Monter le 18e trou dans le groupe final, devant des spectateurs qui nous encouragent, c’est tout à fait unique, a relaté Kuchar, 39 ans, qui vivait cette situation pour la première fois de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

«C’est complètement différent des tournois que nous jouons en Amérique du Nord, a-t-il ajouté. Il faut savourer le moment et l’enregistrer dans notre mémoire. Il est si magique et unique.»

Selon lui, les quatre grands tournois possèdent leurs particularités. Les pins, les vallons et les échos de l’Augusta National font en sorte qu’il lui est maintenant familier. La mer et les dunes de sable des links du Royaume-Uni sont uniques, avec la signature des vastes gradins de l’Open. «C’est indescriptible. Je n’ai aucun qualificatif pour exprimer ces expériences, a raconté Kuchar. La foule de l’Open est différente et si plaisante à satisfaire.»

«La foule de l’Open est incomparable, a renchéri Spieth, champion du Tournoi des Maîtres et de l’Omnium américain en 2015. C’est la plus instruite du monde du golf. La marche vers le 18e trou est très, très spéciale, et ce, que ce soit lors de la ronde d’entraînement du lundi ou durant celles du week-end.»

Depuis 1992

Les Anglais attendent depuis 1992 qu’un des leurs enlève la Claret Jug. Nick Faldo est le dernier à y avoir touché, à Muirfield. Les Irlandais du Nord Rory McIlroy et Darren Clarke l’ont gagnée, de même que l’Irlandais Padraig Harrington, depuis ce temps. L’Écossais Paul Lowrie a aussi mis le grappin sur la pièce métallique à Carnoustie en 1999, mais aucun Anglais n’y est parvenu.

Avant le tournoi, on aurait pu croire que le temps était venu de faire oublier cette disette. Quelques Anglais étaient pressentis comme les favoris, dont le champion olympique Justin Rose et le héros local, Tommy Fleetwood.

Après tout, au Royal Birkdale, en 2008, Ian Poulter, Chris Wood, Paul Casey et David Howell avaient percé le top 10. Poulter avait terminé à quatre coups du vainqueur, Padraig Harrington. Dix ans plus tôt, Rose avait chauffé Mark O’Meara, étant le seul représentant britannique dans le top 10.

La disette devrait se poursuivre puisque Carnoustie ne leur est pas favorable.

