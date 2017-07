Une lutte à trois en Coupe Nissan Micra

Les deux épreuves en Coupe Nissan Micra disputées le week-end dernier au Circuit Mont-Tremblant ont mis la table pour les six dernières manches, qui détermineront le champion de la troisième saison.

Kevin King, Xavier Coupal et Olivier Bédard ont monopolisé les trois marches du podium lors des deux étapes présentées samedi et dimanche sur le majestueux tracé des Hautes-Laurentides.

Après avoir réalisé la position de tête en qualifications, il a non seulement signé la victoire, mais obtenu également le meilleur tour en course pour récolter le maximum de points.

King et Bédard, dans l’ordre, l’ont suivi au fil d’arrivée.

Le lendemain, c’est King qui s’est sauvé avec la victoire devant Bédard et Coupal.

King, de Sherbrooke, trône au sommet du classement cumulatif avec une récolte de 208 points, devant Coupal (193) et Bédard (186).

« J’ai fait une bonne opération en fin de semaine, a relaté Coupal. J’étais troisième au championnat avant les deux courses à Mont-Tremblant. Me voilà maintenant deuxième. La saison est loin d’être terminée. Tous les espoirs sont permis. »

Coupal est le champion défendant de la Coupe Nissan Micra, après que Bédard, son rival et... coéquipier au sein de l’écurie Total, eut remporté le titre en 2015.

« Nous avons livré de belles batailles et je ne suis pas inquiet pour la suite des choses, a pour sa part indiqué Bédard, de Terrebonne. Cette série est compétitive et on en a eu une autre preuve en fin de semaine. »