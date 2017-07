Une première pour Elisapie Isaac

Elisapie Isaac a hésité avant de se lancer dans l’opéra Louis Riel qui sera présenté trois soirs au Grand Théâtre de Québec. Elle a finalement décidé de plonger dans cette aventure et de relever un nouveau défi.

Approchée au printemps pour personnifier quelques rôles, dont une chanteuse folk, l’auteure-compositrice, interprète et cinéaste originaire du Nunavik n’était pas convaincue d’être à sa place dans cette œuvre phare de la septième édition du Festival d’opéra de Québec.

« C’est la première fois que je fais vraiment quelque chose de classique. Ce n’est vraiment pas mon monde », a laissé tomber celle qui, au fil des ans, a tâté le folk, l’électro et la musique pop.

Lorsque son gérant lui a fait part de cette proposition, elle a tout de suite dit non.

« C’était trop épeurant. Je n’avais pas envie de sortir de mes pantoufles où j’étais bien », a-t-elle fait remarquer, lors d’un entretien.

Le directeur général et artistique Grégoire Legendre a discuté avec elle, et le non s’est transformé en un oui.

« Grégoire est arrivé dans l’histoire. La façon dont il m’a parlé, le respect, le sentiment que j’allais faire de super belles rencontres et le fait qu’il y avait aussi, dans cette production, d’autres autochtones que j’admire ont fait que j’ai accepté la proposition. »

« Il y a aussi le Grand-Théâtre et l’idée d’aller vivre quelque temps à Québec », a-t-elle fait remarquer.

Photo Didier Debusschère

Dans le vide

Elisapie Isaac, qui n’était pas des représentations de Toronto et Ottawa, se lancera, dimanche, dans le vide.

« C’est surtout l’aspect chanté qui me fait peur. J’ai deux chansons à faire avec des notes dont je ne connaissais même pas l’existence. C’est complètement flyé. Tout pour me stresser », a-t-elle laissé tomber, avouant qu’elle aimait beaucoup, en contrepartie, l’idée de se lancer dans un défi semblable.

L’opéra Louis Riel, qui se déroule sur deux époques, raconte l’histoire de cet homme politique, chef du peuple métis, qui a joué un rôle central dans l’entrée du Manitoba dans la Confédération. Il a été exécuté en 1885 pour avoir dirigé un mouvement de résistance contre l’empiétement canadien sur les terres métisses. Il a été pendu après un procès où il n’a eu aucune chance de s’expliquer.

L’opéra Louis Riel est la plus grosse production de toute l’histoire du Festival d’opéra et de l’Opéra de Québec, avec un total de 105 chanteurs sur scène et les 70 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec.

On retrouve, parmi la distribution, un chœur « parlementaire » de 34 voix, en arrière-scène, un chœur métis d’une dizaine de chanteurs, qui sont dans l’action, et un chœur silencieux qui représente la conscience, constitué de membres de la nation huronne-wendat.

L’opéra est présenté en anglais, en français, en cri et avec des surtitres anglais et français.

Photo courtoisie

Très prenant

La basse Alain Coulombe, qui joue le rôle de Mgr Tâché, qui a défendu Louis Riel jusqu’à son exécution, reprend le rôle qui avait été joué, lors de la création de l’œuvre, en 1967, par son professeur et son mentor, Joseph Rouleau.

« Mgr Taché faisait partie des pères Oblats qui avaient établi une mission à Red Deer au Manitoba. Il a été le professeur de Louis Riel. C’était comme son fils spirituel, et c’est pourquoi il avait tant à cœur de protéger la nation métisse et plus spécialement Louis », a-t-il raconté.

L’opéra Louis Riel, explique le chef Jacques Lacombe, est une œuvre contemporaine, avec une musique très près du texte et de la narration, qu’il qualifie de drame humain très prenant.

« Il y a quelques endroits où tu as l’impression d’être à l’opéra avec des airs, mais c’est, dans une grande partie de l’œuvre, comme du théâtre musical. C’est un bel exercice », a-t-il mentionné.

L’opéra Louis Riel est présenté le 30 juillet et les 1er et 3 août à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.