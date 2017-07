Dans le monde de Craig Ferguson

Trois ans après avoir terminé son populaire talk-show de fin de soirée, The Late Late Show with Craig Ferguson, l’Écossais Craig Ferguson est de retour dans les salles de spectacle avec sa tournée The New Deal Tour. Le Journal s’est entretenu avec l’humoriste, qui sera de passage cette semaine à Montréal.

Vous êtes venu à plusieurs reprises à Montréal par le passé. Jusqu’à quel point êtes-vous excité par votre retour à Just For Laughs ?

« Je suis toujours heureux de revenir à Montréal. C’est là que j’ai fait mon premier spectacle nord-américain à l’occasion de Just For Laughs. Depuis les années 1990, je crois que je participe au festival tous les deux ou trois ans. Ce que j’aime, c’est que le public est chaleureux. Il me rappelle un peu celui d’Écosse. Je sens beaucoup d’affection et de soutien quand j’y vais. »

Quels souvenirs gardez-vous de vos séjours à Montréal ?

« Quand j’étais un jeune homme, je me souviens d’être allé sur le fleuve avec des Québécoises en jet boat. Ç’avait été vraiment amusant ! Aussi, le Vieux-Montréal est vraiment magnifique. Je vais être en ville quelques jours, cette semaine. Mon fils le plus âgé, qui a 16 ans, va m’accompagner. Ce sera intéressant ! »

La veille de votre spectacle à Montréal, vous allez recevoir le prix Alumni Tribute lors du Just For Laughs Awards Show. Comment vous sentez-vous ?

« J’en suis très honoré, même si je ne sais pas exactement quel est ce prix. Je pense que c’est un prix donné parce que je suis toujours en vie ou parce que je ne suis pas en prison ! Ce sont deux choses dont je suis très fier. »

De quoi parle votre spectacle The New Deal Tour ?

« Les deux représentations que je ferai à Montréal seront les dernières de la tournée. Nous allons les filmer pour une émission spéciale. J’ai écrit ce spectacle environ six mois après avoir terminé le Late Late Show. C’était en quelque sorte une nouvelle aventure pour moi, de retourner sur la route. »

Vous avez fait le Late Late Show durant 10 ans. Vous ennuyez-vous de cette présence quotidienne à la télé ?

« Pas du tout. Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette émission. Mais c’était chaque jour ! Cinq heures de télévision par semaine, c’était comme un vrai travail. C’était épuisant. L’industrie a changé, dernièrement, et il y a encore plus de pression sur les émissions de fin de soirée pour créer des moments viraux. Je n’ai jamais voulu embarquer là-dedans. J’ai préféré aller dans un autre monde. »

► Craig Ferguson présentera son spectacle The New Deal Tour samedi, à 19 h et à 21 h 30, au Monument-National. L’humoriste recevra aussi le prix Alumni Tribute au Just For Laughs Awards Show vendredi. Pour plus d’infos : hahaha.com.