Femme de passion, femme de coeur

En ce lundi pluvieux, nous allons essayer de mettre un peu de couleurs dans votre journée. Après avoir entendu la puissante machine de l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, notre Festival d’Orford s’est conclu avec le grand orchestre de la pianiste Lorraine Desmarais.

Cette grande dame du jazz, qui a formé au cours des décennies, nombre de pianistes, vit une passion sans bornes pour ses musiciens et son orchestre. En juillet 2016, nous étions présents lors du premier concert de Dances, Danzas, Danses (disque Scherzo)

qui comme son titre l’indique, fait référence la note bleue mâtinée d’influences sud-américaines. Le concert de samedi dernier, fut à la hauteur et même plus. Entourée des plus fines lames, elle a donc invité le public fort nombreux, à découvrir l’intégralité du disque, plu deux autres petits bijoux tirés de Couleurs de lunes. Pour le néophyte, ce fut l’occasion d’être en présence d’une vraie formation jazz qui évoquait parfois le travail de Perez Prado (bravo les cuivres),

Francy Boland –Kenny Clarke Big Band

et pourquoi le Buena Vista Social Club

. Main de fer dans un gant de velours, la toute souriante pianiste distribuait les chorus aux saxophonistes André Leroux, Jean-Pierre Zanella, ou l’inventif trompettiste Aaron Doyle. Du tango dépoussiéré à une Milonga jouissive, sans oublier un très beau Habenera ou Oliver, clin d’œil évident, au sympathique pianiste Oliver Jones, Lorraine et ses comparses ont livré une soirée de jazz toute dansante et franchement allumé.

Quand le jazz a du cœur, tout est possible, comme il le fut, par un beau samedi soir d’été.