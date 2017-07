Gala hommage à Michel Côté: rires et émotions

Juste pour rire rendait hommage, lundi soir, au « roi du box-office et king du théâtre comique », Michel Côté. Une soirée, comme on s’y attendait, remplie de rires et parsemée d’émotions, exactement à l’image de la carrière de ce grand acteur.

Numéros comiques

Dans ce gala, les clins d’œil aux comédies dans lesquelles Michel Côté a joué ont été nombreux. Parmi les bons moments, on a particulièrement ri en voyant une reconstitution du célèbre slow dans Cruising Bar. L’hommagé lui-même a été très bon joueur en dansant « collé » avec un homme tout de cuir vêtu. Les numéros de Julien Tremblay, juste assez décalé, et Réjean de Terrebonne, déconnecté à souhait, sont ceux qui ont le plus fonctionné.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Émotions au rendez-vous

Comme tout bon gala hommage qui se respecte, on s’attendait à être ému. Dès le début de la soirée, le passage du frère de Michel, Sylvain, s’est avéré bien touchant. « Le plus beau film que t’as réussi, c’est le film de ta vie. » Mais le clou de l’émotion est survenu durant l’interprétation de la pièce CRAZY, par Maude Guérin, Marie-Michèle Desrosiers et... Véronique Le Flaguais, la femme de l’« hommagé », qui n’a pu s’empêcher de verser des larmes.

Morency très efficace

À la barre de son deuxième gala hommage, François Morency s’est montré très à l’aise dans ce rôle. Contrairement à son prédécesseur, Stéphan Bureau, Morency s’est grandement impliqué dans plusieurs segments vidéo (dont la très comique fausse bande-annonce de Piché 2) en plus de prendre part à quelques numéros du gala (dont un comique duo avec Sonia Vachon). Une animation sans bavure qui a laissé toute la place à l’artiste « hommagé »

Les meilleures blagues

« Michel Côté, c’est un Dodge Ram: numéro un dans sa catégorie. » -Julien Tremblay

« En 38 ans, Broue a attiré 3 500 000 spectateurs. Bravo, La Voix fait ça en un soir. » -Réjean de Terrebonne

« Avec Crusing Bar, Michel a fait tous les rôles. Une chance qu’il n’a pas écrit Les 101 dalmatiens. » –François Morency

« Michel avait un répondeur avec une cassette. Ç’a été mon dernier ami avec un répondeur. Juste pour ça, l’hommage valait la peine. » -Louis-José Houde

LE VERDICT

Après une 35e édition qui a offert plusieurs galas inégaux, Juste pour rire n’a encore une fois pas déçu avec son gala hommage. À l’image des années précédentes, cet hommage à Michel Côté s’est très bien collé à la carrière de l’artiste. Les moments comiques ont été très nombreux, et même si quelques rares blagues sont tombées à plat, cette soirée s’est avérée une réussite. À l’image de la carrière de Michel Côté.