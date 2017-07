Heidi Levasseur relève le défi

La Québécoise Heidi Levasseur a complété ce week-end son défi de 24 heures de nage à Shawinigan, parcourant plus de 72,5 kilomètres vendredi et samedi.

Grâce à des conditions météorologiques favorables, la jeune femme native de Cap-Rouge a effectué 88 tours et donné plus de 58 000 coups de bras dans le bassin de la promenade du Capitaine-Veilleux pour dépasser son objectif de 70 km. Quelques pauses de 2 à 3 minutes, tout comme l’appui des nageurs et des spectateurs, l’ont aidée à terminer l’épreuve.

D’ailleurs, la «Sirène du Québec» a de bonnes chances de voir son nom inscrit dans le livre des records Guinness pour la marque du plus grand nombre de kilomètres parcourus à la nage en 24 heures. Cependant, elle n’a pas encore eu la confirmation que son total sera homologué, les critères de l’organisation n’étant pas clairement déterminés.

En 2019, Levasseur veut devenir la première personne à traverser l’Atlantique entièrement à la nage, et ce, d’un continent à l’autre. Pour financer le projet, elle a lancé une collection de bijoux.